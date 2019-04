Groźnie wyglądający wypadek na S8. Koparka spadła na jezdnię (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Na lawecie samochodu ciężarowego była przewożona koparka, która wskutek uderzenia, spadła z pojazdu i zablokowała drugą jezdnię (w stronę Wrocławia). Nie było osób poszkodowanych.

Jak doszło do tego wypadku? - Jak udało nam się ustalić, jego przyczyną najprawdopodobniej był wystrzał opony, wskutek czego mężczyzna kierujący ciężarowym volvo z naczepą, stracił panowanie nad prowadzonym zestawem a następnie uderzył w bariery energochłonne oddzielające pasy ruchu - czytamy na portalu ratowniczym Olesnica998. - Jak sam relacjonował, tuż po wystrzale opony, koła w przedniej osi ciągnika, miały zostać zablokowane uniemożliwiając kontrolę nad pojazdem - dodają.

Zarządca drogi - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że normalny ruch w miejscu wypadku udało się przywrócić dopiero ok. godz. 6 rano we wtorek. Do tego czasu samochody od strony Warszawy w kierunku Wrocławia jechały objazdem przez Oleśnicę.