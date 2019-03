Groził, że spali mieszkanie byłej partnerce. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o nękanie

Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze zastosował wobec niego dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej. Mężczyzna musi również wpłacić poręczenie majątkowe.

Dzielnicowi z Kowar zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu jeleniogórskiego podejrzanego o groźby karalne oraz uporczywe nękanie swojej byłej partnerki. Policjanci z polecenia dyżurnego pojechali do jednej z okolicznych miejscowości na interwencję. Według zgłoszenia były partner miał tam dobijać się do okien i drzwi oraz wyzywać pokrzywdzoną i jej grozić.

Na miejscu funkcjonariusze zastali zgłaszającą oraz jej 30-letniego byłego partnera. Kobieta oświadczyła, że mężczyzna od czasu, kiedy rozstali się na początku marca br. cały czas nachodzi ją o różnych porach dnia i nocy, dobija się do drzwi i okien, wyzywa, jak również zagroził, że podpali jej mieszkanie i skrzywdzi ją. Kobieta zaczęła się obawiać o swoje życie i zdrowie.

W związku z całą sytuacją 30 - latek trafił do policyjnego aresztu. Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo okoliczności tej sprawy. Mężczyzna odpowie za groźby karalne oraz uporczywe nękanie kobiety, za co grozić mu może kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze zastosował wobec niego dozór policyjny, mężczyzna ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej oraz musi wpłacić poręczenie majątkowe.

Źródło: KMP w Jeleniej Górze