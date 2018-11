Grasz w futsal? Sprawdź się i pojedź na mistrzostwa Europy

KS Acana Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice, jedyny klub z Dolnego Śląska występujący w Futsal Ekstraklasie, prowadzi nabór graczy z roczników 2000-2002, którzy wezmą udział w grudniowych i styczniowych eliminacjach do młodzieżowych mistrzostw Polski w futsalu U-18. Udział w tych rozgrywkach to okazja do zaprezentowania się selekcjonerowi reprezentacji Polski U-19 przed przyszłorocznymi mistrzostwami Europy.

Zespół U-18 Acany Orła trenuje od trzech tygodni. Występuje w nim kilku zawodników, którzy brali udział w zeszłorocznych rozgrywkach. Orzeł chce poszerzyć kadrę o nowych graczy z roczników 2000-2002. - Trenujemy regularnie w środy o 19:30 i doraźnie w poniedziałki w Centrum Sportu i Rekreacji Jelcz-Laskowice - mówi Jarosław Patałuch, drugi trener pierwszego zespołu i opiekun drużyny U-18.

W ramach eliminacji do młodzieżowych mistrzostw Polski U-18 Orzeł rozegra dwa turnieje - 9 grudnia w Pyskowicach oraz 5 stycznia w Jelczu-Laskowicach. Zmierzy się z Piastem Gliwice, SAF Gliwice, Akademią Pyskowice oraz Włókniarzem Mirsk. Dwa zespoły awansują do finałów, które odbędą się 22-24 lutego w Unisławiu. Weźmie w nich udział szesnaście najlepszych drużyn z kraju.

Okazja do zaprezentowania się selekcjonerowi kadry

UEFA zaplanowała po raz pierwszy organizację mistrzostw Europy w futsalu U-19 - we wrześniu 2019 roku na Łotwie. W związku z tym wszystkie kluby występujące w Futsal Ekstraklasie i na jej zapleczu muszą wziąć udział w MMP U-18, by wzmocnić potencjał reprezentacji Polski. Nasza kadra, pod wodzą Łukasza Żebrowskiego, będzie zmagać się w marcu w Finlandii z gospodarzami, Kazachstanem oraz Francją.

- Udział w MMP stanowi szansę dla młodych chłopaków, by przekonać trenera, że to właśnie oni powinni zagrać w reprezentacji - zauważa Jarosław Patałuch, wiceprezes Orła. W ubiegłym sezonie ekipa z Jelcza-Laskowic wystąpiła w MMP U-18 po raz pierwszy.

- Myślę, że w tym roku zagramy o jeden lub dwa poziomy wyżej. W naszej drużynie pozostało 6 zawodników, którzy pomagają nowym w szybszej adaptacji - podkreśla Jesus Lopez Garcia „Chus”, trener ekipy z Jelcza-Laskowic i dodaje - kandydaci muszą być bystrzy i cierpliwi, bo mamy dla nich parę celów. Najważniejszy to aby w niedalekiej przyszłości kilkoro zaczęło trenować z I zespołem.

Koordynatorem naboru jest wiceprezes Patałuch. Chętni mogą kontaktować się telefonicznie: 512 253 763, lub mailowo: jaroslaw.pataluch@orzelfutsal.pl