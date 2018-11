Gra planszowa: Idealny prezent dla każdego

Wybór gier planszowych, jakie są dostępne na rynku, może przyprawiać o zawrót głowy, ale jest kilka kryteriów, którymi możemy się kierować. Podstawowe to wiek osoby obdarowywanej, a także czas, jaki gracze są w stanie spędzić przy grze i się nie znudzić. Patchwork Express na przykład jest szybką grą, w którą mogą zagrać dzieci w wieku nawet 6 lat, a partia zajmie maksymalnie 15 minut. Magic Maze z kolei będzie odpowiedni dla 8-latków, a rozgrywka zajmie nam niewiele dłużej – tu jednak gracze muszą współpracować i wspólnie opracować sposób ucieczki z labiryntu.

Warto też pokierować się zainteresowaniami osoby obdarowanej. Miłośnikom westernów na pewno spodoba się Montana – to nieco dłuższa gra, wymagająca planowania i zarządzania produkcją, opisana prostymi zasadami. Rozgrywka zajmie około 45 minut, a zasiąść do niej mogą gracze, którzy skończyli 10 lat. W podobnym stylu utrzymana została karciana gra Puerto Rico, osadzona w realiach wielkich odkryć geograficznych. Rozgrywka będzie nieco dłuższa i równie wciągająca. Jeśli zaś gracze mają zacięcie typowo ekonomiczne, idealna będzie dla nich gra Wysokie Napięcie: gra karciana. Gracze wcielają się tu w dyrektorów przedsiębiorstw dostarczających energię. Bez liczenia się nie obejdzie, ale wygrana daje ogromną satysfakcję.

Jeśli zaś cenicie estetykę wykonania, wspaniałym prezentem będzie gra logiczna Azul. Celem graczy jest układanie ślicznych płytek w określony sposób, by zdobyć jak najwięcej punktów. Azul także sprawdzi się w czasie rodzinnych rozgrywek z dziećmi powyżej 8 roku życia.

Powyższe gry to tylko kilka nowości, które warto wziąć pod uwagę, szukajc prezentów mikołajkowych i gwiazdkowych.

