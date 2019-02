Gospodarstwo z horroru. Dzieci bawiły się między padłymi zwierzętami. Żywe zwierzęta zjadały martwe

Szokujące sceny w Miłoszowie w powiecie lubańskim. Jak informuje Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt o sprawie zaalarmował ich urzędnik, który zauważył kompletną bezczynność właściwych służb. Jak donoszą inspektorzy, zwierzęta tygodniami wyły tam z bólu i głodu, a wokół roznosił się smród rozkładających się padłych ciał.

Interwencja w gospodartswie z horroru trwała dziewięć godzin.

Kiedy inspektorzy weszli na teren posesji ich oczom ukazał się wstrząsający widok: w oborze przy padłej z głodu krowie stała wychudzona jałówka, kury wydziobały padłej krowie oko, a pozostałe ptactwo domowe rozdziobywało padłe świnie i kury. Część leżała na gnojowniku, a kilka było częściowo zakopane na podwórku – brakuje słów na opisanie tego co zastali inspektorzy DIOZ w gospodarstwie - informują inspektorzy.

Dziewięcioro dzieci, katowana matka i 10 tysięcy z 500 plus

Jak się okazało, to nie było opuszczone gospodarstwo. Jak informują inspektorzy, na miejscu zastali kobietę i jej dziewięcioro dzieci w większości niepełnosprawnych intelektualnie i dwóch kompletnie pijanych mężczyzn ubrudzonych fekaliami. To bracia jej męża, który trafił właśnie do więzienia za znęcanie się nad rodziną...

- Dzieci od miesięcy bawiły się na podwórku, na którym z ziemi wystawały zwłoki zwierząt‼️ Właścicielka jasno powiedziała, że zwierzęta są jej męża i za to, że ją katował nie będzie się nimi zajmowała. Stwierdziła, że ma pieniądze, bierze 10 tys. miesięcznie i ona zwierzętami zajmować się nie będzie - donoszą inspektorzy.

Gdzie były służby?

Jak donoszą inspektorzy, kobieta została tymczasowo aresztowana, a dzieci trafiły pod opiekę najstarszego rodzeństwa.Zdaniem inspektorów, o sprawie wiedzę miała Inspekcja Weterynaryjna w Lubaniu, która wykazała się bezczynnością o czym zawiadomią prokuraturę.

Do tematu z pewnością wrócimy. Teraz przekazujemy apel Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt o pomoc. Inspektorzy odebrali pozostałe przy życiu zwierzęta i potrzebne są pieniądze na ich leczenie.

mBank S.A. 49 1140 2004 0000 3802 7654 3761

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt

ul. Przechodnia 4A

58-560 Jelenia Góra

w tytule: gospodarstwo z horroru