Gorąco ci? Wrocławskie kąpieliska już są czynne. Zobacz godziny otwarcia i ceny!

Na obiekcie są 3 baseny: sportowy o długości 50 m i gł. od 1,6 do 1,8 m, rekreacyjny 50 m i gł. od 1 do 1,40 m oraz basen ze zjeżdżalniami: rolba i 3 ślizgawki. Dla dzieci przygotowano brodzik o gł. 40 cm.

Z wrocławskich basenów i kąpielisk będzie można korzystać do końca sierpnia. Co ważne, ceny biletów są takie same, jak w ubiegłym roku.

Bilety – od poniedziałku do piątku: normalny – 18 zł, ulgowy – 15 zł; w sobotę , niedzielę i święta: normalny – 20 zł, ulgowy – 17 zł; codziennie po godz. 16.30 – 8 zł; wypożyczenie leżaka na cały dzień – 15 zł;

Bilet ulgowy dla: dzieci i młodzieży szkolnej, studentów do 26 roku życia, emerytów i rencistów. Bilet wydaje się po okazaniu ważnego dokumentu upoważniającego do zniżki (legitymacja)

Glinianki:

Kąpielisko znajduje się nieopodal Stadionu Wrocław, posiada stoły do gry w tenisa stołowego, boiska do piłki nożnej plażowej i siatkówki. Na terenie znajduje się także Wake Park, gdzie można wypożyczyć sprzęt do uprawiania sportów wodnych. Posiada plażę z dostępem do wody.

Na kąpielisku Glinianki, jak co roku, organizowany będzie cykl turniejów siatkówki plażowej Beach Spartan Cup.

Turnieje rozgrywane są w kategoriach damskich, męskich, jak również "mixty", czyli par mieszanych.

Oprócz tego, każdy kto chciałby rozpocząć swoją przygodę z siatkówką plażową, może zacząć od treningów, które będą prowadzone w poniedziałki i czwartki 17.00-18.30.

Adres i telefon: ul. Kosmonautów 2, 54-154 Wrocław, tel. 782 911 200

Godziny otwarcia codziennie 9.00 - 19.00

Cennik: bilet normalny 10 zł, ulgowy 8 zł, po godzinie 17.00 wstęp 5 i 4 zł. Soboty, niedziele i święta - normalny 13 zł, ulgowy 10 zł. Osoby niepełnosprawne bez wzg. na dzień tygodnia 2 zł. Bilet z Kartą Rodzina Plus - 2 zł.