GoPro HERO 2018 to najnowsza kamera popularnej marki, która posiada wiele cech z droższego modelu. Do 30 czerwca można ją kupić w zestawie razem z selfie stickiem GoPro Shorty gratis... i warto to zrobić!

wysoka jakość nagrań

dobra jakość dźwięku

wodoszczelność bez dodatkowej obudowy (do głęb. 10 metrów)

duży wybór akcesoriów montażowych

dotykowy ekran

możliwość kontroli za pomocą komend głosowych

gratisowy selfie stick w zestawie (do 30 czerwca)

świetna aplikacja mobilna

prostota obsługi

GoPro wysłuchało próśb miłośników marki i na ten rok zaprezentowało naprawdę ciekawą nowość. GoPro HERO 2018 to ciekawa alternatywa dla wielu kamerek sportowych chińskich producentów, które oferuje wiele technologii wcześniej zarezerwowanych wyłącznie dla drogich action camów.GoPro HERO 2018 to świetny sprzęt do zabrania w wakacyjną podróż. Obudowa jest nie tylko wzmocniona i odporna na lekkie uszkodzenia, ale także całkowicie woododporna. Tak, konstrukcja jest wodoszczelna do głębokości sięgającej 10 metrów, bez potrzeby zamykania jej w dodatkowym, niezbyt poręcznym etui.W najtańszej kamerce w ofercie znanej firmy GoPro nie zabrakło także dotykowego ekranu, który w wielu przypadkach jest wygodniejszy w obsłudze niż przyciski fizyczne. Sprzęt obsługuje także popularną funkcję komend głosowych. Dzięki nim nagranie można aktywować i zastopować na odległość bez konieczności dokupowania osobnego pilota bezprzewodowego (choć można to zrobić, gdyż sprzęt oferuje zarówno łączność Wi-Fi, jak i Bluetooth). Kontrola głosem działa naprawdę bez zarzutu.Kamerkę zdalnie kontrolować można także z poziomu smartfona i naprawdę dopracowanej aplikacji mobilnej. To właśnie tam ustawić można wszystkie parametry pracy urządzenia, w sposób znacznie wygodniejszy niż z poziomu 2-calowego ekranu. GoPro HERO 2018 nagrywa filmy w rozdzielczości 1440p w proporcjach 4:3 lub w rozdzielczości 1080p (i 60 klatkach na sekundę) w proporcjach 16:9. Nie zabrakło elektronicznej stabilizacji obrazu, znacząco poprawiającej jego jakość, gdy nagrywamy w ruchu. Niedroga kamera jest zgodna z gamą ponad 30 akcesoriów montażowych GoPro, więc można zamocować ją w zasadzie do każdej powierzchni.Jakość zarejestrowanych materiałów wideo jest dokładnie taka, jakiej należałoby wymagać od sprzętu marki GoPro. Wysoki bitrate, dobry kontrast i poprawne odwzorowanie kolorów to tylko niektóre z zalet nagrań. Filmy nagrane GoPro HERO 2018 doceni każdy - bez względu na to, czy kamerę wykorzystamy do nagrywania wyczynów na desce windsurfingowej, spaceru w górach, czy też przejażdżki na rowerze z rodziną.Na subskrybentów usługi GoPro Plus czeka możliwość automatycznego tworzenia kopii zapasowych nagrań w chmurze. Alternatywnie, automatyczne kopie zapasowe materiałów tworzyć można w pamięci sparowanego z kamerką smartfona.GoPro HERO 2018 to świetna propozycja dla osób, które nie koniecznie chcą zagłębiać się w arkana profesjonalnego montażu, a chcą po prostu nagrać garść filmów i od razu pokazać je znajomym. Użytkownicy bezpłatnej aplikacji Quik mogą cieszyć się z funkcji automatycznego montażu nagrań wideo, dzięki czemu film z wakacji będzie gotowy dosłownie "od ręki".GoPro HERO 2018 najlepiej jest kupić jeszcze przed wakacjami. Dlaczego? Do 30 czerwca obowiązuje promocja, w ramach której kamerkę GoPro HERO kupić można w standardowej cenie 999 złotych, z gratisowym selfie stickiem GoPro Shorty (o wartości 169 złotych). Przenośny, miniaturowy kijek do selfie ze statywem doskonale nadaje się do wszelkich aktywności w terenie. Jego długość po rozsunięciu to 22.7 cm.