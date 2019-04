Głodził i męczył swoje zwierzęta. Usłyszał zarzuty [ZDJĘCIA]

Po tym jak na fermie drobiu w Lisowicach członkowie „Otwartych Klatek” znaleźli setki martwych kur właściciel usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem.

Przez wiele dni kury i koguty należące do Pawła K., właściciela fermy brojlerów w Lisowicach pod Legnicą były głodzone. Zwierzęta nie dostawały również wody do picia. Wiele z nich umierało w męczarniach by potem ich truchła rozkładały się na ziemi, pomiędzy jeszcze żyjącymi ptakami. Paweł K. tłumaczył się brakiem pieniędzy na karmę dla zwierząt. Z naszych informacji wynika również, że próbował sprzedawać ptaki będące na skraju wyczerpania, ale żadna ubojnia nie był zainteresowana ich kupnem.

- Po zgromadzeniu niezbędnych dowodów, w Prokuraturze Rejonowej w Legnicy przedstawiono właścicielowi fermy, Pawłowi K. zarzut zabicia ze szczególnym okrucieństwem na terenie Zakładu Reprodukcyjnego Drobiu w Lisowicach co najmniej 2000 kur i kogutów poprzez ich zagłodzenie powiedziała nam Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy. - Jak ustalono w toku dochodzenia, w okresie od 24 lutego do 4 marca 2019 roku podejrzany umyślnie zaniechał dostarczania pokarmu kurom i kogutom na swojej fermie w Lisowicach, czym spowodował zagłodzenie tych zwierząt.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Paweł K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Śledczym tłumaczył, że ptaki dostawały mniej jedzenia ponieważ zarządził tzw. przerwę w produkcji brojlerów.

- Tymczasem w świetle dowodów, w okresie objętym zarzutem, na fermie w Lisowicach brakowało w ogóle paszy, w związku z czym nie było czym karmić drobiu. Pracownicy tej fermy informowali o zaistniałej sytuacji właściciela Pawła K., który tłumaczył brak dostaw paszy dla kur swoją trudną sytuacją finansową - dodaje Tkaczyszyn.

Prokurator zastosował wobec Pawła K. poręczenie majątkowego, dozór policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Oskarżonemu grozi pięć lat więzienia i wysokie kary finansowe.