Gdzie we Wrocławiu zorganizować imprezę urodzinową dla swojego dziecka?

Na co zwrócić uwagę, jakie są ceny i co sprawi, że solenizant i jego goście będą skakać z radości? – Poznaj najważniejsze aspekty udanej imprezy urodzinowej.

Z pośród szerokiej gamy miejsc organizujących urodziny dla dzieci, w ostatnim czasie, bardzo popularne stają się imprezy w parkach trampolin.

Pierwszy i zarazem najbardziej ekskluzywny tego typu obiekt we Wrocławiu to Jump Hall, znajdujący się przy ul. Szybowcowej 31. Ten park trampolin łączy w sobie cechy obiektu typowo sportowego, parku rozrywki oraz komfortowego miejsca do aktywnego odpoczynku.

Atrakcje dla każdego.

Aby urodziny były wyjątkowe, a solenizant tego dnia stał się najszczęśliwszą osobą na ziemi, wszyscy jego goście powinni się równie świetnie bawić.

Ważne jest dlatego, aby na imprezie nie zabrakło szerokiej gamy atrakcji, dostosowanych formą oraz poziomem trudności dla gości w różnym wieku, o różnych upodobaniach i sprawności fizycznej. W Jump Hall oprócz 54 trampolin, znajdują się dwa baseny z gąbkami, kosze do robienia wsadów, ścianka wspinaczkowa z trzema torami trudności, drążek gimnastyczny, klatka do parkour oraz wielka dmuchana ryba. Nauka salta, gra w zbijaka na trampolinach, skoki do oceanu żółto-niebiskich gąbek, czy może wspinaczka na świeżo złapanego w sieć rekina? Animatorzy Jump Hall, realizują zabawy i konkursy, które przypadną do gustu każdej urodzinowej grupie.

Bezpieczeństwo.

Nawet najlepsza zabawa, aby była dobrze zapamiętana, musi się dobrze skończyć. W związku z czym, warto upewnić się, że impreza naszego dziecka organizowana jest w bezpiecznym miejscu, a dzieci znajdują się pod opieką profesjonalistów. Jump Hall do bezpieczeństwa przywiązuje ogromną wagę; cała kadra odpowiedzialna za prowadzenie imprez urodzinowych posiada uprawnienia animatorów oraz kwalifikacje instruktorów sportu. Dzięki nim, zabawy organizowane dla uczestników urodzin dają nie tylko frajdę, ale są dostosowane do poziomu grupy i zawsze poprzedzane są odpowiednią rozgrzewką oraz omówieniem zasad. Ponadto w Jump Hall kontroluje się ilość osób na obiekcie, tak aby uniknąć nadmiernego tłoku przy poszczególnych atrakcjach, a impreza urodzinowa nie była zakłócana przez innych gości parku.

Komfort dla rodziców.

Urodziny dziecka to czas, który powinien być przyjemny również dla rodziców. Decydując się na organizację imprezy poza domem, chcemy mieć mniej obowiązków, więcej spokoju podczas przyjęcia oraz mniej pracy po imprezie. W parku trampolin przy ul. Szybowcowej rodzice nie muszą się o nic martwić. Jump Hall oprócz zabaw dla dzieci na trampolinach, pysznego i zdrowego cateringu, tortu na zamówienie, zapewnia duże, klimatyzowane sale urodzinowe oraz ich sprzątanie i dekoracje. Podczas samego przyjęcia rodzice mogą ze spokojem obserwować swoje pociechy na szerokich monitorach pokazujących wszystkie strefy parku, siedząc w przestronnej recepcji, pijąc kawę lub świeżo wyciskane soki z baru Wyspa Zdrowia.

Cena i terminy.

Koszt takiego przyjęcia wcale nie musi być wysoki . Organizacja 2-godzinnej imprezy dla 10 osób w podstawowym pakiecie kosztuje 500 zł w weekend, a od poniedziałku do czwartku jedyne 400 zł.

Z racji dużego obłożenia warto taką imprezę zaplanować wcześniej, nawet z kilku-tygodniowym wyprzedzeniem, tak aby termin i godzina były dla nas najbardziej odpowiednie.

Więcej informacji o obiekcie Jump Hall oraz o ofercie urodzinowej tutaj:

www.jumphall.pl