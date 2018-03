ZUS włączył się w akcję administracji skarbowej pod hasłem Szybki PIT. PIT będzie można rozliczyć w siedzibach ZUS-u przy ul. Litomskiej i Reymonta.

- I Inspektorat Wrocław, ul. Reymonta 4/6, 22 marca i 11 kwietnia 2018 r. w godzinach od 10.00 do 14.00

- II Inspektorat Wrocław, ul. Litomska 36, 5 kwietnia 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:00

- We wrocławskich Inspektoratach ZUS przy ulicy Litomskiej i Reymonta do dyspozycji klientów będą punkty rozliczeń, w których będzie można poprosić o wypełnienie i przesłanie do urzędu skarbowego swojego rozliczenia rocznego - mówi Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.Wrocławianom w rozliczeniu PIT-a pomogą pracownicy Urzędu Skarbowego. Oto lista punktów ZUS-u i terminy, w których rozliczymy PIT-a.