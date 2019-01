Gdzie szukać noclegu w Kościelisku?

Polskie Tatry są piękne o każdej porze roku. Nic więc dziwnego, że stolica Tatr, Zakopane, zwłaszcza w latem i zimą pęka w szwach, a znalezienie noclegu może sprawić spory kłopot. Jednak zaledwie 5 km od Zakopanego leży Kościelisko. Urocza miejscowość, w której baza noclegowa jest bogata, widoki przepiękne, a atrakcje niezwykle cenione przez turystów pieszych, narciarzy i miłośników góralskiego folkloru.

Gdzie leży Kościelisko?

Sama nazwa “Kościelisko” pochodzi od Doliny Kościeliskiej i oznacza miejsce, gdzie był kościół. W niektórych źródłach znaleźć można informację, że na polanie Stare Kościeliska znajdował się od XVIII wieku ośrodek hutniczy. Stało tutaj też kilkanaście budynków razem z kościołem. Sama miejscowość leży u podnóża Pasma Gubałowskiego, na zboczach wzgórz przylegających do pasma i na terenie Rowu Kościeliskiego.

To świetna baza wypadowa w góry ze względu na bliskość Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kościelisko od wspomnianego już Zakopanego dzieli zaledwie 5 km, dlatego osoby, które cenią sobie gwar tego miasta, mogą w dowolnej chwili dostać się do niego samochodem czy lokalnymi środkami transportu.

Co zobaczyć w Kościelisku i okolicach?

Do Kościeliska oczywiście zjeżdżają miłośnicy jazdy na nartach oraz górskich wędrówek, jednak znajdą się w nim atrakcje także dla osób, które cenią sobie poznawanie lokalnej kultury. W

Kościelisku obejrzeć można zabytkowe już góralskie chaty, które wciąż znajdują się w sąsiedztwie nowoczesnych apartamentowców i hotelików.

Warto szczególną uwagę zwrócić na drewniany kościół pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza. To perła architektury ludowej, która powstała w 1914 roku. Witraże we wnętrzu kościoła zaprojektował Stefan Matejko, bratanek słynnego malarza. Na uwagę zasługuje także Dom Ludowy Związku Podhalan. Ponieważ jest siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej w Kościelisku, organizowane są w nim imprezy o charakterze regionalnym.

Miłośnicy oryginalnych oscypków mogą ich spróbować w Bacówce Biały Potok. Znalezienie prawdziwego oscypka wcale nie jest proste, ale w bacówce można nawet zobaczyć, jak wygląda proces wytwarzania tego typu smakołyków, poznać “od kuchni” pracę baców, którzy wytwarzają też bundz. Wszystkie wyroby mieszane i wędzone są na miejscu w wędzarni opalanej olszyną lub bukiem. W sprzedaży oscypki są dostępne od maja do października, a receptura jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, można je nawet własnoręcznie podpiec na ruszcie i zjeść z dodatkiem borówek zbieranych w Dolinie Chochołowskiej. Bacówka czynna jest cały rok.

Tatry były też domem dla znanych i zasłużonych Polaków. W pobliskim Zakopanem mieści się willa Atma z jedynym na świecie muzeum biograficznym Karola Szymanowskiego. Największy po Fryderyku Chopinie polski kompozytor odwiedzał często Zakopane, a ostatecznie osiadł w mieście na stałe. Willa znajduje się przy ulicy Kasprusie. Znaleźć w niej można pamiątki po kompozytorze oraz informacje o jego życiu i twórczości.

Szlaki prowadzące z Kościeliska

Kościelisko jest dobrym miejscem, z którego można wychodzić na szlaki piesze polskich Tatr. Podczas urlopu warto zaplanować sobie spacery po poniższych szlakach: wzdłuż Doliny Kościeliskiej: z Kir na Małą Polanę Ornaczańską, do Jaskiń Doliny Kościeliskiej, do Smreczyńskiego Stawu i z Doliny Kościeliskiej: na Ciemniak (Czerwone Wierchy) przez Dolinę Tomanową, na Tomanową Przełęcz, przez Ornak na Starorobociański Wierch.

Nie brakuje tutaj tras dla osób mniej wprawionych w turystyce górskiej. Można przejść zielonym szlakiem na Butorowy Wierch o wysokości 1116 m n.p.m., czarnym na Gubałówkę 1120 m n.p.m. Kiedy dostaniemy się do Nędzówki, można wyruszyć na Przysłop Miętusi i na Czerwone Wierchy. W pobliskich Kirach wyrusza się na szlak Doliną Kościeliską, na której podziwiać można Jaskinie: Mroźną, Mylną, Raptawicką, Wąwóz Kraków ze Smoczą Jamą, Halę Stoły czy Smreczyński Staw. Z Groniku turyści wyruszają na Doliną Małej Łąki, na Giewont, Kondracką Kopę lub Halę Kondratową.

Kolej krzesełkowa Butorowy Wierch to znakomity początek wycieczki na Gubałówkę. Podczas podróży można podziwiać górskie widoki i architekturę stojących poniżej budynków. Z kolejki widać Tatry Zachodnie, Zakopane i Kościelisko.

Co robić zimą w Kościelisku?

Tak samo, jak wiosną, latem i jesienią, Kościelisko to znakomita baza noclegowa zimą dla turystów, którzy preferują aktywny wypoczynek i spędzają wolny czas, jeżdżąc na nartach i snowboardzie. W Kościelisku działa jeden wyciąg narciarski orczykowy na stoki 200 i 400 metrów, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by dojechać do Witowa albo do Zakopanego. Na terenie samej gminy

Kościelisko zawsze przygotowywane są atrakcyjne trasy dla narciarzy biegowych na Chotarzu, Siwej Polanie i na terenie Ośrodka Biathlonowego w Kirach.

Jak znaleźć nocleg w Kościelisku?

Przyjazd do Kościeliska i szukanie noclegu na miejscu może być ryzykownym pomysłem, zwłaszcza w szczycie sezonu. Nie oznacza to jednak, że urlop w Kościelisku trzeba rezerwować z bardzo dużym wyprzedzeniem. W internetowej bazie noclegowej http://pieknekoscielisko.pl/ bez problemów znaleźć można obiekty: kwatery prywatne i przytulne apartamenty, w których można wypocząć za niewielką opłatą, ale w niezwykle luksusowych warunkach. Przestronne wnętrza, pełne wyposażenie i zawsze piękne widoki za oknem to niewątpliwie walory noclegu w Kościelisku. Są to miejsca sprawdzone przez turystów, blisko najważniejszych atrakcji polskich Tatr, z łatwą opcją rezerwacji w wybranym terminie.