Gdzie możecie jeszcze zbadać oczy za darmo? Jak widzą zbadani mieszkańcy? Wiemy...

11 października obchodzimy Światowy Dzień Wzroku. Z tej okazji we wszystkich salonach Vision Express do 12 października, codziennie do godz. 13:00, skorzystać można z bezpłatnych badań wzroku. Warto skorzystać, okazuje się bowiem, że poglądowe dane dotyczące Dolnego Śląska są alarmujące.Aż 52% respondentów nie badało się u specjalisty w ciągu ostatniego roku.