2200 przejechanych kilometrów, ponad 20 000 filmów z ćwiczeniami ambasadorów Drużyny Energii i ponad 35 000 kalorii spalonych podczas treningu z gwiazdami sportu – tak uczestnicy zapamiętają debiutancki sezon sportowej rywalizacji napędzanej przez Energę. Najlepszym szkołom – z Gdyni, Żor i Kętrzyna – przypominać o nim będzie dodatkowo wygrane w programie wyposażenie sal gimnastycznych.

Wielki Finał rozegrany 24 maja na stadionie Energa w Gdańsku był czasem podsumowań. Przedstawiciele zwycięskich szkół odebrali nagrody: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama z Gdyni – czek na 10 000 zł, Szkoły Podstawowej nr 13 im. Polskich Olimpijczyków w Żorach – 7 000 zł, a Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki – 4 000 zł. - T– mówiła Magdalena Latos-Kleina, nauczyciel wychowania fizycznego w zwycięskiej szkole.Na rolę wuefistów zwracał uwagę Robert Leszczyński, dyrektor marketingu sportowego New Balance, partnera sportowego projektu. -– mówił. Podobnego zdania byli ambasadorzy projektu. –– zapewniał Marek Citko.Debiutancki sezon Drużyny Energii pokazał, że młodzież chce się ruszać. Trzeba ją tylko do tego umiejętnie zachęcać. –– podsumowywał Grzegorz Ksepko, wiceprezes zarządu Energi SA.Działalność Drużyny Energii została szybko dostrzeżona przez osoby, którym na sercu leży rozwój sportu i zdrowie najmłodszych. Swoim patronatem projekt objęli Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka oraz Instytut Matki i Dziecka. Inicjatywa została też nominowana do nagrody na Gali Mistrzów Sportu w kategorii fundacji, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju sportu oraz w kategorii „Aktywne społeczeństwo" przez Forum Sportu i Biznesu.Niezwykły sezon wymagał niezwykłego ukoronowania, dlatego na stadionie Energa czekało na zawodników wiele niespodzianek. Poza zwiedzaniem i wręczeniem nagród wzięli oni udział w pokazach: sportowym – mistrzów świata w „zośce”, kulinarnym - Julki Cymbaluk, zwyciężczyni programu MasterChef Junior, oraz artystycznym – koncercie Roksany Węgiel, która wygrała pierwszą edycję The Voice Kids. Uczniom przez cały dzień towarzyszyli ambasadorzy Drużyny Energii – Krzysztof Golonka, Krzysztof Ignaczak, Marek Citko i Bartosz Ignacik – oraz siatkarka Chemika Police Izabela Bełcik i były zawodnik Lechii Gdańsk Jarosław Bieniuk, reprezentanci kraju w swoich dyscyplinach.Kulminacją Wielkiego Finału były rozgrywki sportowe w których rywalizowały drużyny złożone z uczniów i ambasadorów. Po zaciętym boju zwyciężyła drużyna Krzysztofa Ignaczaka. –– podsumował popularny „Igła”.