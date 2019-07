Gastro Miasto we Wrocławiu. Jest pysznie [ZDJĘCIA]

Na łące na Placu Społecznym tuż przy ulicy Mazowieckiej pojawiło się kilkudziesięciu wystawców. Wśród przedstawicieli wrocławskich restauracji i food trucków są: Raj Pstrąga, Pizzeria Mania Smaku, Thali, PANCZO, Chingu - Korean BBQ, Craftova, Seafood Bar&Market, Jaffa Bar&Market, Petits Fours Café, Izumi Sushi Wrocław, HulThai, Balkan Burger, Ajvar Restauracja, Mo'jo sandwiches, Wartburger, a także bloger Piotr Gładczak z Wrocławskich podróży kulinarnych, który z szefem kuchni Krystianem Skwierzem serwuje legendarną wrocławską knyszę. Są też lody i rzemieślnicze piwo.

Gastro Miasto to cykliczna impreza przy muzyce serwowanej przez popularnych DJ-ów - DJ Endless, Feel-x i Dj-Skipless. Przygotowano parkiet dla wszystkich chętnych, którzy będą mieli ochotę na tańce w samym środku miasta. Dziś co prawda pogoda nie sprzyja zabawie pod chmurką, ale organizatorzy zapraszają także w niedzielę od południa do 21.