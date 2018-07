Garou zagra w ramach swojej trasy koncertowej w kilku polskich miastach, w tym we Wrocławiu. Wrocławski koncert Garou zaplanowano na 6 listopada.

GAROU W POLSCE

GAROU KONCERT WROCŁAW - BILETY

Garou obchodzi w tym roku 20-lecie swojej pracy artystycznej. Na przełomie października i listopada 2018 roku Garou zagra w sześciu polskich miastach: Zabrzu (28 października), Warszawie (5 listopada), Wrocławiu (6 listopada), Krakowie (8 listopada), Lublinie (9 listopada) oraz Poznaniu (17 listopada).Piosenkarz wydał aż 8 płyt. Jego pierwszy album "Seul" ukazał się w 2000 roku. W samej Francji 2,5 miliona egzemplarzy zostało sprzedanych w jedyne 11 tygodni. Kolejne albumy gwiazdy: „Reviens”, „Garou”, „Piece of My Soul”, „Gentleman Cambrioleur”, „Version intégrale” pojawiały się w stosunkowo krótkich odstępach czasu. Utwór "Gitan" podbił serca Polaków i niejednokrotnie był promowany przez rozgłośnie radiowe. W 2012 roku jego szósta płyta "Rhythm and blues" uzyskała status złotej już tydzień po wydaniu. Ostatni krążek nosi tytuł "Au milieu de ma vie".We Wrocławiu Garou zagra w Hali Stulecia przy ul. Wystawowej. Bilety są w cenie od 139 złotych, można je kupić za pośrednictwem