Gang Słodziaków z Biedronki jest niebezpieczny? [PRZECZYTAJ]

Gang Słodziaków – te dwa słowa nie dawały spać wielu ludziom przez ostatnie tygodnie. Skąd bezsenność? Dzieci nerwowo przebierały nóżkami, żeby Słodziaka dostać, rodzice kombinowali, jak Słodziaki zdobyć, żeby dzieci były szczęśliwe.

Co to te Słodziaki? Myślę, że mało kto nie wie, ale tym, którzy byli w ostatnich tygodniach gdzieś daleko, poza Polską, krótko wyjaśnię: to maskotki-zwierzątka. Pluszowe, okrągłe, milutkie. Jest ich sześć: lis Lucek, jeż Jerzyk, sowa Zosia, bóbr Borys, ryś Rysio i zając Zuzia. Można je było kupić lub odebrać, za darmo, po uzbieraniu naklejek, które otrzymywało się za zakupy.

Szał na Słodziaki był tak wielki, że niektórzy dorośli dostawali małpiego rozumu (choć małp wśród pluszaków nie było), że kradli naklejki (ot, prawdziwi gangsterzy) byleby Słodziaka zdobyć. Ba! Niektórzy szli krok dalej (czyżby ci, którym Słodziaka nie udało się dostać?). – „Promocja Biedronki »Gang Słodziaków« łamie przyjęte zasady norm etycznych przez zachęcanie dzieci do przestępstw i zapoznawanie je z nomenklaturą przestępczą. Gang jak wiemy jest zorganizowaną grupą przestępczą, poprzez zbitkę słów »Gang Słodziaków« oswajamy dzieci z przestępczością oraz pokazujemy, że nie ma nic złego w grupach przestępczych” – to treść donosu, który trafił do Komisji Etyki Reklamy.

Skarga-donos została oddalona. Na szczęście. Bo już się bałem, że sam wziąłem udział w niecnym procederze i kupując dzieciom maskotki, też przyłożyłem rękę do rozwoju przestępczości w naszym kraju.

Ciekawe jednak, dlaczego nikt nie protestował, gdy na ekrany kin wchodził „Gang Wiewióra” (część pierwsza i druga), dlaczego nikt nie krzyczy: „nie zgadzam się”, gdy w radiu lecą piosenki polskiego zespołu Gang Marcela? No i czemu z bibliotek nie zostają wycofane książki, w tym literatura dziecięca: „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”, „Krzyś i gang Pelargonii”, „Gang fałszywych Mikołajów”... A przecież wszyscy kochamy nieporadny i zabawny Gang Olsena.