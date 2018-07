Policjanci CBŚP i prokuratorzy z Wrocławia rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Jej członkowie działali brutalnie i agresywnie. Są podejrzewani o handel narkotykami i stosowanie przemocy wobec ofiar.

Gang, który rozbili policjanci, to nowopowstała grupa przestępcza . Zatrzymani działali od lutego. Przestępstw dokonywali głównie we Wrocławiu, ale też w innych miastach Dolnego Śląska.Wpadli po tym, jak w połowie czerwca tego roku w jednym z wrocławskich klubów nocnych grozili ochroniarzom bronią palną. Jednego z nich brutalnie pobili. Pracownik ochrony stracił przytomność, złamano mu żuchwę.Policjanci ustalili, że w sprawę mogą być zamieszani czterej mieszkańcy Wrocławia. Akcję, w której uczestniczyli policjanci z CBŚP, BOA KGP oraz SPAP-u z Wrocławia przeprowadzono wczoraj. Bardzo wcześnie rano funkcjonariusze weszli do ustalonych mieszkań, zatrzymując czterech mężczyzn. Podczas działań policjanci znaleźli i zabezpieczyli m.in. amfetaminę, kokainę, ecstasy, marihuanę, sterydy, środki anaboliczne, kastety, atrapę broni palnej oraz inne przedmioty stanowiące dowód w sprawie.Dzisiaj w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w pobiciu przy użyciu niebezpiecznego narzędzia oraz handlu narkotykami.