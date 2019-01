Gaj na przełomie dziesięcioleci. Zobacz, co się zmieniło [GALERIA]

Gdyby przyjrzeć się zdjęciom sprzed paru dekad, bylibyśmy w szoku, ile pozmieniało się we Wrocławiu. Na zdjęciach w tej galerii możecie zobaczyć, jak wyglądały poszczególne miejsca na osiedlu Gaj niecałe dwie dekady temu, a jak wyglądają one dzisiaj. Galerię porównawczą przygotował i udostępnił redakcji "Gazety Wrocławskiej" i Wroclaw.Naszemiasto.pl nasz Czytelnik, Ryszard Michalik. Zapraszamy do obejrzenia fotografii - tych archiwalnych i z czasów współczesnych. Zobaczcie kolejne miejsca, posługując się klawiszami strzałek na klawiaturze, myszką lub gestami.