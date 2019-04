FutureNet Śląsk nie nadążył za STK Czarnymi Słupsk. Dziewa rzuca zaledwie cztery punkty

- Trzeba powiedzieć, że my „gramy atakiem”, to ofensywa napędza naszą obronę - mówił po pierwszym meczu Radosław Hyży. To właśnie wykorzystali w rewanżu Czarni, którzy raz po raz kontratakowali atakujący całą drużyną Śląsk. Trójkolorowi do przerwy mieli olbrzymie problemy ze skutecznością i poza Norbertem Kulonem (wówczas 11) żaden z nich nie przekroczył progu pięciu punktów.

W czwartej kwarcie Czarni zbudowali aż 20 punktów przewagi. Śląsk wciąż zawodził pod koszem, a skuteczność z łuku była na fatalnym poziomie (19%). Najbardziej zawiódł Aleksander Dziewa. Choć jego gra tyłem do kosza (oraz pod samą tablicą - 9 zbiorek) sprawiała słupszczanom problemy, cztery punkty to bardzo słaby wynik, uwzględniając jego standardy. Wysoki poziom do końca meczu utrzymali Norbert Kulon (20 punktów i 3 asysty) oraz niezawodny Robert Skibniewski (18 punktów i 3 asysty).

Ostatnia kwarta meczu w wykonaniu Śląska dała odrobinę optymizmu. W pewnym momencie przewagę Czarnych udało się zredukować do zaledwie sześciu punktów. Ostatecznie jednak wrocławianie musieli uznać wyższość swoich gości. 14 punktów różnicy.

Rywalizacja przenosi się do Słupska. Następny mecz zaplanowano na sobotę o godz. 19. Śląsk będzie celował w dwa wyjazdowe zwycięstwa i awans do finału. W drugim półfinale także remis. Rawlplug Sokół Łańcut w drugim meczu wyrównał stan rywalizacji z Eneą Astoria Bydgoszcz.

FutureNet Śląsk Wrocław - STK Czarni Słupsk 72:86 (12:14, 17:25, 21:27, 22:20)



FutureNet Śląsk: Kulon 20, Skibniewski 18, Jarmakowicz 9, Tomczak 6, Michałek 5, Dziewa 4, Jakóbczyk 4, Musiał 3, Bożenko 3, Żeleźniak 0, Zagorski 0.

STK Czarni: Kordalski 22, Jakubiak 17, Pełka 14, Seweryn 10, Wieczorek 9, Cechniak 7, Wyszkowski 5, Rduch 2, Sprengel 0.



Stan rywalizacji (do 3 zwycięstw): 1:1