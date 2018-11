Fuszerka na placu przy Wzgórzu Partyzantów. Trwa naprawa [ZDJĘCIA]

Ryszard Szurkowski walczy o powrót do zdrowia. Wypadek w wyścigu weteranów przykuł go do łóżka

JG, archiwalny tekst Wojciecha Koerbera

Ryszard Szurkowski walczy o powrót do zdrowia. Wypadek w wyścigu weteranów przykuł go do łóżka. Trzykrotny mistrz świata w czerwcu uczestniczył w kraksie, po której miał dwie operacje kręgosłupa oraz operacje rekonstrukcji twarzy. Teraz walczy, by dojść do zdrowia.