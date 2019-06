Funkcjonariusz z Wrocławia złotym medalistą Mistrzostw Polski Amatorów w Badmintonie

Zawody rozegrane zostały w Zielonce pod Warszawą. Do rywalizacji stanęło 127 zawodników z całego kraju. Aspirant Łukasz Nowakowski oraz podinspektor Piotr Łaszkiewicz reprezentowali wrocławską Policję.

Piotr Łaszkiewicz wystartował w trzech kategoriach – grze pojedynczej mężczyzn powyżej lat 40 (startowało 15 zawodników), w grze pojedynczej mężczyzn powyżej lat 45 (startowało 8 zawodników) i w grze podwójnej mężczyzn – w parze z Łukaszem Nowakowskim (startowały 34 pary zawodników). Dodatkowo Nowakowski wystartował w grze pojedynczej mężczyzn open (31 zawodników).

Turniej rozgrywany był systemem pucharowym, czyli przegrana powodowała całkowite odpadnięcie z dalszej gry. W kategorii 40 plus, Łaszkiewicz w świetnym stylu wygrał dwa pierwsze mecze i awansował do najlepszej czwórki. Niestety mecz o wejście do finału zakończył się niepowodzeniem – jak się okazało z przyszłym złotym medalistą z Zabrza, a w meczu o brąz, również musiał uznać wyższość rywala. Mimo, że czwarte miejsce podobno jest najgorsze, to jednak cieszy. Tak samo było w kategorii 45 plus.