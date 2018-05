11 kwietnia 2018 roku nakładem wydawnictwa HarperCollins ukazał się thriller psychologiczny autorstwa Anny Snoekstry pod tytułem „Laleczki”. Kolejna książka utalentowanej australijskiej pisarki, to wywołująca napięcie, wielopoziomowa układanka, pełna wyrazistych, niejednoznacznych postaci.

O KSIĄŻCE:



Gdy spłonął budynek sądu i zginął lubiany powszechnie nastolatek, całe miasteczko pogrążyło się w żałobie. Panika wybucha, kiedy kilka rodzin znajduje na progu porcelanowe lalki łudząco podobne do swoich dzieci. Część mieszkańców uważa, że w ten sposób pedofil oznacza przyszłe ofiary, mnożą się spekulacje i wzajemne oskarżenia. Już nikt nikomu nie ufa, każdy ochoczo zdradza cudze sekrety, nawet te najbrudniejsze. Miejscowa policja jest bezradna, jednak ta sprawa to woda na młyn pewnej ambitnej dziewczyny, która marzy o karierze dziennikarskiej. Rose zaczyna prowadzić śledztwo na własną rękę. Zadaje zbyt wiele pytań i niektórzy uważają, że zasłużyła na karę.



OPINIE O KSIĄŻCE NA ŚWIECIE:

„Laleczki” to pełna napięcia, wielopoziomowa układanka, postaci są złożone i poranione emocjonalnie, co czyni z tej mrocznej i pełnej zwrotów opowieści lekturę, od której nie można się oderwać.”

-RT Book Reviews



***

„W „Laleczkach” Anna Snoekstra wykonuje dobrą robotę, tworząc klimat

i umieszczając czytelnika w samym środku egzystencji grupki ludzi, którzy być może reprezentują koniec niewinności ich małego miasteczka.”

–Bookreporter



***

„Książka „Laleczki” jest zarazem kręta i pokręcona, portret obrzydliwych sekretów duszących się we własnym sosie, w umierającym miasteczku. Snoekstra pisze oryginalną opowieść, która jest zagadkowa i mroczna, ale również wzruszająca i prawdziwa.”

–Janelle Brown, autorka bestsellera New York Times’a Watch Me Disappear



***

„Mądry, frapujący thriller psychologiczny z oryginalną, wciągającą

i w gruncie rzeczy zaskakującą protagonistką. Nie mogłem jej odłożyć!”

-Graeme Simsion, autor bestsellera New York Times’a Efekt Rosie





