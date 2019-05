For Life & MADAGA - idealny prezent dla każdej kobiety!

Stosowanie: Faza I: Nanieść pierwszą część preparatu na opuszki palców, delikatnie masując oczyścić skórę usuwając makijaż, zanieczyszczenia, sebum oraz obumarłe komórki naskórka. Pozostałości preparatu delikatnie usunąć płatkiem kosmetycznym. Faza II: Nanieść drugą część preparatu, delikatnie masować opuszkami przez ok. 1 minutę. Nadmiar preparatu usunąć suchą chusteczką. ZWRÓĆ UWAGĘ! - zawsze należy używać delikatnych, dobrych jakościowo materiałów z celulozy i czystej bawełny!

2DERM DUOBASE EMULSJA OCZYSZCZAJĄCA Dermokosmetyczna, niedrażniąca emulsja O/W do bezpiecznego oczyszczania skóry problematycznej, nadwrażliwej oraz z uszkodzoną lipidową barierą ochronną. Po naniesieniu na skórę zastępuje jej „system barierowy”. Dedykowana szczególnie dla cery bardzo wrażliwej, atopowej.

Wiele lat firma poświęciła problematyce mikroemulsji, tzn. jej optymalnej strukturze i bardziej efektywnej penetracji w głąb skóry. W tym celu korzystała i korzysta nadal z całkowicie unikalnych, najlepszych urządzeń i technologii produkcyjnych. Skutkuje to tym, iż w emulsjach FOR LIFE & MADAGA znajdują się zmikronizowane cząstki o równomiernej strukturze, bez obecności tlenu i dwutlenku węgla. Rozmiar i rozmieszczenie cząstek (miceli) w emulsji ma zasadniczy wpływ nie tylko na jakość preparatu, ale głównie na wymienioną powyżej penetrację skóry.

Krem barierowy – pierwsza pomoc dla skóry. Innowacyjne podejście do wyciszania ostrych stanów zapalanych uszkodzonej skóry na zasadzie czasowej rekonstrukcji bariery ochronnej skóry. Wspomaga regenerację i gojenie uszkodzonej skóry bez farmakologicznego oraz immunologicznego działania.

Stosowanie: • W pielęgnacji domowej - 1x w tygodniu nanieść grubszą warstwę maski na skórę, pozostawić na 20 min., po czym zmyć wodą. Stonizować skórę oraz zastosować odpowiedni do danego typu skóry krem.

WITAMINOWA MASKA Kremowa maska (emulsja O/W) przeznaczona do intensywnej i bardzo efektywnej pielęgnacji, zwłaszcza skóry dojrzałej, wymagającej i suchej. Kompleks witamin przeciwdziała niepożądanemu uszkodzeniu membran komórek skóry. Bisabolol jako naturalny czynnik przeciwzapalny koi oraz wycisza skórę.

Stosowanie: • Jako krem do codziennej pielęgnacji - aplikować na oczyszczoną i stonizowaną skórę – stosować rano i wieczorem.

Stosowanie: Na skórę podrażnioną, uszkodzoną, zmienioną chorobowo lub profilaktycznie na miejsca narażone (twarz, ręce, ciało) nanieść krem cienką warstwą i delikatnie wsmarować. Aplikować od 1 do 2 razy dziennie lub w zależności od stanu i potrzeb - bez ograniczeń czasowych.

MINERAL MASKA Kremowa maska przeznaczona do pielęgnacji wszystkich rodzajów skóry. Zawiera błoto z Morza Martwego wzbogacające skórę w ważne pierwiastki śladowe takie jak sód, potas, magnez. Składniki mineralne dostarczają skórze niezbędnego nawilżenia oraz stwarzają nadzwyczajne poczucie komfortu. Regularne stosowanie wspomaga regenerację, wzmacnia i uelastycznia skórę.

Stosowanie: • Jako krem do codziennej pielęgnacji – na oczyszczoną i stonizowaną skórę stosować rano i wieczorem.

MINERAL KREM 24H Krem o lekkiej konsystencji przeznaczony do 24 godzinnej pielęgnacji wszystkich rodzajów skóry. Zawiera unikalny kompleks minerałów

Kluczowe substancje aktywne: minerały Morza Martwego, błoto Morza Martwego, witamina E.

Żel do ciala 500ml + Krem do rak 100ml

ŻEL DO CIAŁA Z MINERAŁAMI

Do systematycznej pielęgnacji skóry ciała. Bogata zawartość składników aktywnych: minerały z Morza Martwego oraz wysokiej jakości tenzydy delikatnie myją i pielęgnują skórę. Podczas kąpieli nasza skóra wzbogacana jest w istotne minerały do jej prawidłowego funkcjonowania. Posiada lekki i neutralny zapach dla kobiet i mężczyzn. Dzięki zawartym składnikom żel jest odpowiedni dla skóry problematycznej.

Stosowanie: Aplikować przy każdej kąpieli. Systematyczność przyczynia się do widocznych rezultatów.

Kluczowe substancje aktywne: minerały z morza martwego, tenzydy.

KREM DO RĄK 100 ML

Preparat do codziennej pielęgnacji z dużą zawartością olejów odżywczych i ochronnych. Zawarte substancje aktywne: baza nawilżająca, olej

z nagietka lekarskiego, olej silikonowy oraz gliceryna regenerują skórę, sprawiając, że ręce są delikatne i nawilżone. Nie zostawia tłustej powłoki.

Stosowanie: Krem nanieść na czyste i suche ręce, stosować według potrzeby. Preparat jest bardzo wydajny.

Kluczowe substancje aktywne: baza nawilżająca, olej z nagietka lekarskiego, olej silikonowy oraz gliceryna.

