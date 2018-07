Już 25 i 26 sierpnia w Zielonej Górze odbędzie się Food Truck Fest. Jest to szósta edycja tego wydarzenia. Poza foodtruckami które są co roku, pojawi się także kilka kulinarnych nowości. Szczegóły w artykule poniżej.

Food Truck Fest Vol. 6 w Zielonej Górze

W Zielonej Górze odbędzie się kolejna edycja festiwalu foodtrucków. - Głodomory, pasibrzuchy, obżarciuchy, smakosze i entuzjaści ulicznego żarcia. Tak, do Was mówimy! Naostrzcie swoje kubki smakowe, trenujcie języki, przygotujcie wykałaczki, czeka na Was smakowite zakończenie sezonu ! - tak do wydarzenia zachęcają organizatorzy.Będą m.in.:Balkan Burger - burgery, Tentego food & drinks - gofery, Pasibus - burgery, ROTI FoodTruck - kuchnia azjatycka, Łeb na Karku - buły na parze, Najlepsze Frytki w Mieście - frytki, TOSTruck- wgryź się - tosty i wiele innych. Więcej informacji na stronie organizatorów. : 25 i 26 sierpnia: Plac Bohaterów, Zielona Góra: 12.00 – 21.00: bezpłatny