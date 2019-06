Flymble weszło na polski rynek. Łatwiej będzie latać w egzotyczne miejsca

To zainspirowało ich później do stworzonia usługi pozwalającej kupić bilety lotnicze i zapłacić za nie później w wygodnych miesięcznych płatnościach. I stało się, teraz ta usługa jest dostępna także w Polsce. Flymble jest platformą nowej generacji, która jako pierwsza w Polsce umożliwia zakup biletów lotniczych i rozłożenie ich ceny na miesięczne płatności. Rozwiązanie pozwala wybrać się podróż bez obawy o nadszarpnięcie oszczędności czy wzrost cen lotów.

Flymble działa w oparciu o silnik wyszukiwarki Kiwi.com, co daje użytkownikom dostęp do lotów najpopularniejszych przewoźników i nawet najbardziej egzotycznych tras. Jak to działa? W wyszukiwarce serwisu wystarczy znaleźć swój lot i następnie dostosować plan spłat do indywidualnych możliwości. Koszt lotów rozłożyć można na 3 do 36 rat – w zależności od wybranej opcji spłat, na stronie wyświetlona zostanie miesięczna wysokość raty.

Po przejściu do transakcji zostanie sprawdzona zdolność kredytowa użytkownika, a po pomyślnej weryfikacji, nastąpi zakup biletów, które trafią na skrzynkę mailową kupującego. Transakcja obsługiwana jest przez zaufanego partnera finansowego – PayU – co gwarantuje bezpieczeństwo, przejrzystość i szybkość procesu.

Tim van Opstal, Global Sales Executive PayU mówi, że płatności ratalne cieszą się coraz większą popularnością wśród użytkowników i partnerów biznesowych. Usługa jest obecnie dostępna w ponad 9000 e-sklepów. Dzięki współpracy z Flymble będziemy mogli pomóc Polakom realizować ich podróżnicze marzenia, zapewnia..