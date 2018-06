15 czerwca po raz drugi rusza w trasę Filmowe Lato w zasięgu Orange. W ramach plenerowego kina, od czerwca do września zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt filmów w blisko 40 najpiękniejszych miejscowościach w całej Polsce. W repertuarze znalazły się takie pozycje, jak: oscarowy „La La Land” czy poruszająca komedia „Jutro będziemy szczęśliwi” z Omarem Sy’em w roli głównej. Wstęp na wszystkie seanse jest bezpłatny.

W ciągu trzech letnich miesięcy od 15 czerwca do 8 września Filmowe Lato w zasięgu Orange pojawi się wszędzie tam, gdzie Polacy wypoczywają podczas wakacji, aby stać się ciekawą alternatywą na spędzenie czasu w dobrym towarzystwie przy ciekawym repertuarze filmowym. Odwiedzi zarówno popularne kurorty, m.in.: Mikołajki, Szklarską Porębę czy Krynicę Morską, jak i malowniczo położone miejscowości – Tleń i Osie, Olecko i Czaplinek. Pojawi się w uzdrowiskach – w Ciechocinku, Kołobrzegu, Gołdapi, Cisnej, Inowrocławiu, Rabce-Zdrój i Szczawnicy. Zacumuje nad przystaniami mazurskich jezior i na plażach Bałtyku. Dotrze na Kaszuby, Kujawy, Lubelszczyznę, Podlasie i Suwalszczyznę, Mazury Garbate i do serca Puszczy Białowieskiej.



W repertuarze kina plenerowego pojawią się filmy, które zachwyciły widzów na całym świecie. Na wielkim ekranie widzowie spotkają się m.in. z Robertem Redfordem, Kristen Stewart, Robertem De Niro, Emmą Thomson, Keirą Knightley i Ryanem Goslingiem.

Zaprezentowane zostaną takie produkcje, jak wzruszające, pełne pozytywnej energii, ciepła i humoru „Lato w Prowansji” z Jeanem Reno w roli ekscentrycznego dziadka, oscarowy „La La Land” z genialnymi kreacjami Ryana Goslinga i Emmy Stone czy „Śmietanka towarzyska” Woody'ego Allena. Nie zabraknie również komedii kryminalnych - „Nice guys. Równi goście” z nagrodzonym Oscarem Russellem Crowe oraz Ryanem Goslingiem czy „Nieobliczalnych” z Omarem Sy’em.

- Wieczorne pokazy w naszym wakacyjnym kinie plenerowym to doskonały pretekst do spotkania w towarzystwie rodziny, przyjaciół, czy znajomych - przekonują organizatorzy i dodają: - W ciągu trzech wakacyjnych miesięcy odwiedzimy niemalże każdy zakątek Polski. Warto już teraz sprawdzić, gdzie przetną się nasze wakacyjne ścieżki.



HARMONOGRAM PROJEKCJI :

CZERWIEC

15.06, g. 22.00 Koronowo: „Królowie lata”

16.06, g. 22.00 Barcin: „Najlepsze, najgorsze wakacje”

17.06, g. 22.00 Golub-Dobrzyń: „Lato w Prowansji”

19.06, g. 22.00 Kołobrzeg: „Praktykant”

20.06, g. 22.00 Kołobrzeg: „Był sobie pies”

21.06, g. 22.00 Kołobrzeg: „Jutro będziemy szczęśliwi”

22.06, g. 22.00 Gniezno: „Praktykant”

23.06, g. 22.00 Ciechocinek: „Last Vegas”

24.06, g. 22.00 Żnin: „Lato w Prowansji”

25.06, g. 22.00 Cieplewo: „Królowie lata”

26.06, g. 22.00 Krynica Morska: „Był sobie pies”

27.06, g. 22.00 Krynica Morska: „Jutro będziemy szczęśliwi”

28.06, g. 22.00 Krynica Morska: „Królowie lata”

29.06, g. 22.00 Malbork: „Za jakie grzechy, dobry Boże?”

30.06, g. 22.00 Malbork: „Lato w Prowansji”



LIPIEC:

1.07, g. 22.00 Osie: „Najlepsze, najgorsze wakacje”

2.07, g. 22.00 Tleń: „Był sobie pies”

3.07, g. 22.00 Pieczyska: „Jutro będziemy szczęśliwi”

4.07, g. 22.00 Czaplinek: „La La Land”

5.07, g. 22.00 Łomnica: „Mój przyjaciel orzeł”

6.07, g. 22.00 Łomnica: „Był sobie pies”

7.07, g. 22.00 Łomnica: „Piknik z niedźwiedziami”

8.07, g. 22.00 Łagów: „Nice guys. Równi goście”

9.07, g. 22.00 Złotów: „Zacznijmy od nowa”

10.07, g. 22.00 Złotów: „La La Land”

11.07, g. 22.00 Złotów: „Za jakie grzechy, dobry Boże?”

12.07, g. 22.00 Pieczyska: „Piknik z niedźwiedziami”

13.07, g. 22.00 Swornegacie: „Last Vegas”

14.07, g. 22.00 Charzykowy: „Nice guys. Równi goście”

15.07, g. 22.00 Serock: „Zacznijmy od nowa”

16.07, g. 21.30 Golub-Dobrzyń: „La La Land”

17.07, g. 21.30 Ciechocinek: „Za jakie grzechy, dobry Boże?”

18.07, g. 21.30 Inowrocław: „Last Vegas”

19.07, g. 21.30 Swornegacie: „Nice guys. Równi goście”

20.07, g. 21.30 Charzykowy: „Last Vegas”

21.07, g. 21.30 Krynica Morska: „Za jakie grzechy, dobry Boże?”

22.07, g. 21.30 Krynica Morska: „Nietykalni”

23.07, g. 21.30 Ostróda: „Nice guys. Równi goście”

24.07, g. 21.30 Ostróda: „Nieobliczalni”

25.07, g. 21.30 Mikołajki: „Nieobliczalni”

26.07, g. 21.30 Mikołajki: „Wesele w Sorrento”

27.07, g. 21.30 Mikołajki: „Nietykalni”

28.07, g. 21.30 Gołdap: „Kwartet”

29.07, g. 21.30 Suwałki: „Kwartet”

30.07, g. 21.30 Suwałki: „Nieobliczalni”

31.07, g. 21.30 Węgorzewo: „Wesele w Sorrento”



SIERPIEŃ:

1.08, g. 21.00 Ostróda: „Nietykalni”

2.08, g. 21.00 Golub-Dobrzyń: „Kwartet”

3.08, g. 21.00 Gniezno: „Kwartet”

4.08, g. 21.00 Łomnica: „Bella i Sebastian”

5.08, g. 21.00 Łomnica: „Bella i Sebastian 2”

6.08, g. 21.00 Łomnica: „Wesele w Sorrento”

7.08, g. 21.00 Szklarska Poręba: „Śmietanka towarzyska”

8.08, g. 21.00 Łagów: „Nie ma mowy!”

9.08, g. 21.00 Inowrocław: „Do zakochania jeden krok”

10.08, g. 21.00 Ostróda: „Kamper”

11.08, g. 21.00 Gołdap: „Moje wielkie greckie wesele”

12.08, g. 21.00 Olecko: „Śmietanka towarzyska”

13.08, g. 21.00 Olecko: „Nie ma mowy!”

14.08, g. 21.00 Białowieża: „Do zakochania jeden krok”

15.08, g. 21.00 Białowieża: „Kamper”

16.08, g. 20.30 Zamość: „Moje wielkie greckie wesele”

17.08, g. 20.30 Zamość: „Śmietanka towarzyska”

18.08, g. 20.30 Janów Lubelski: „Nie ma mowy!”

19.08, g. 21.30 Sandomierz: „Do zakochania jeden krok”

20.08, g. 20.30 Sandomierz: „Kamper”

21.08, g. 20.30 Cisna: „Piknik z niedźwiedziami”

22.08, g. 20.30 Cisna: „Kamper”

23.08, g. 20.30 Wetlina: „Nie ma mowy!”

24.08, g. 20.30 Rabka-Zdrój: „Piknik z niedźwiedziami”

25.08, g. 20.30 Żywiec: „Piknik z niedźwiedziami”

26.08, g. 20.30 Żywiec: „Do zakochania jeden krok”

27.08, g. 20.30 Białka Tatrzańska: „Piknik z niedźwiedziami”

28.08, g. 20.30 Białka Tatrzańska: „Był sobie pies”

29.08, g. 20.30 Szczawnica: „Piknik z niedźwiedziami”

30.08, g. 20.30 Szczawnica: „Do zakochania jeden krok”

31.08, g. 20.30 Ciechocinek: „Do zakochania jeden krok”



WRZESIEŃ:

1.09, g. 20.00 Gołdap: „Nice guys. Równi goście”

2.09, g. 20.00 Suwałki: „Był sobie pies”

7.09, g. 20.00 Kołobrzeg: „Do zakochania jeden krok”

8.09, g. 20.00 Kołobrzeg: „Nice guys. Równi goście”



Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.