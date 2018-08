Chwała bohaterom zwycięskiego Dywizjonu 303. W filmie „303. Bitwa o Anglię” zagrali m.in. Marcin Dorociński, Iwan Rheon i Milo Gibson.

"303. Bitwa o Anglię" to superprodukcja opowiadająca historię Dywizjonu 303 imienia Tadeusza Kościuszki – polskich lotników walczących podczas bitwy o Anglię w czasie II wojny światowej. Obok Marcina Dorocińskiego i Filipa Pławiaka , występują: Iwan Rheon ("Gra o tron") oraz syn Mela Gibsona – Milo Gibson. Film wyreżyserował David Blair.

Jest rok 1940. Władze i ludność Wielkiej Brytanii z rosnącym przerażeniem patrzą na inwazję niemieckiej armii na Europę. Rozpoczyna się bitwa o Anglię, w której doskonale wyszkoleni i doświadczeni piloci Luftwaffe zaciekle atakują alianckie samoloty RAFu. Z pomocą przybywają doborowi polscy lotnicy: Jan Zumbach, Witold Urbanowicz, Mirosław Ferić i Witold „Tolo” Łokuciewski. To weterani, którzy pragną walczyć w obronie swojej ojczyzny nawet poza jej granicami. Początkowa nieufność Brytyjczyków musi ustąpić wielkiemu szacunkowi, jakim Anglicy zaczynają darzyć polskich pilotów. Tak powstaje Dywizjon 303 imienia Tadeusza Kościuszki, który okazał się najskuteczniejszym oddziałem powietrznym w trakcie bitwy o Anglię. Bohaterom przypisuje się zestrzelenie ponad 120 niemieckich samolotów – to wynik, jakiego nie udało się osiągnąć żadnemu innemu powietrznemu dywizjonowi.

Tę historię wyreżyserował David Blair, a jedną z ról zagrał Radosław Kaim, ceniony za granicą. Był aktorem Wrocławskiego Teatru Współczesnego, teatromani pamiętają go jako Romea w "Romeo i Julii" w reż. Rimasa Tuminasa, Ezawa w "Historii Jakuba" (reż. Piotr Cieplak), Vojina w "Sytuacjach rodzinnych" w reż. Krystyny Meissner.

Dywizjon 303: dwa filmy o Dywizjonie

31 sierpnia w kinach znajdzie się film "Dywizjon 303. Bitwa o Anglię", tu wystąpią m.in. Piotr Adamczyk, Maciej Zakościelny, Jan Wieczorkowski, Antoni Królikowski. Film wyreżyserował Denis Delić.

Dywizjon 303: zmarł Tadeusz Terlikowski

W realnym świecie, 6 sierpnia, w wieku 101 lat zmarł Tadeusz Terlikowski, lotnik-mechanik Dywizjonu 303. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma odznaczeniami wojskowymi – informuje Konsulat Generalny RP w Chicago.



