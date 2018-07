Całkowicie ich pogięło! Co to w ogóle znaczy ten seksizm? Że to źle jak podczas meczu mężczyzna zwraca uwagę na kobietę, bo powinien zwracać uwagę tylko na mężczyzn? Nikt kobiet ani nie zmusza do zakładania na mecz czegoś przyciągającego wzrok płci przeciwnej, ani w ogóle do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Kobiety same tak się ubierają i nie uśmiechają się do kamery ze złością, tylko z radością, że zwrócono na nie uwagę. Co jest w tym złego? I co te komuchy jeszcze wymyślą?! Może w ramach dbania o kobiety zmuszą wszystkie do zakładania burek afgańskich... chore. Ten świat jest coraz bardziej chory!