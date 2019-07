Festiwale i koncerty w Polsce. Pink zagrała w Warszawie na Stadionie Narodowym [ZDJĘCIA]

Pink znana jest ze swoich niekonwencjonalnych koncertów, oryginalności, ekstrawagancji i rockowego zadziora. Dlatego koncert w Polsce (polscy fani wreszcie się doczekali) też musiał taki być. Wokalistka rozpoczęła show od "Let's Get Party Started" wjeżdżając na ogromnym żyrandolu. Ale to był dopiero początek akrobacji, bo Pink wykonywała też akrobatyczne popisy na aerial hammock (szarfy w kształcie hamaka). W jednym momencie była zaczepiona tylko o stopy innego tancerza.Poza tym, wcale jej nie przeszkadza śpiewanie w czasie, kiedy sama wisi do góry nogami. Ponadto wielkie brawa należą się również tancerzom i akrobatom, którzy tańczyli m.in. na aerial straps i wykonywali niezwykle trudne akrobacje, wymagające siły i zaangażowania.

Mogliśmy usłyszeć takie piosenki, jak "F*cking Perfect", "Just Like a Pill", "Beautiful Trauma", "Walk Me Home", "Just Like Fire" i wiele innych.

Na koniec Pink zaśpiewała "So What". To było niezwykłe, bo w czasie wykonywania tej piosenki wokalistka latała nad całą publicznością, także nad trybunami, przypięta do uprzęży i zaczepiona do kilku taśm, które pozwalały jej na przemieszczanie się nad różnymi sektorami.

Nie zawiedli także polscy fani, przygotowani jak zawsze do koncertu. Mieli ze sobą różowe światełka, a w czasie, gdy wokalistka śpiewała "What About Us" podnieści do góry kartki z napisami, co jest dla nich najważniejsze w życiu (nawiązując do słów: "what about trust, what about love"). Wokalistka dostała też od nich sporo maskotek, które zapewne przekaże córce Willow. Dziewczynka miała szansę pomachać publiczności, kiedy Pink przedstawiała wszystkich tancerzy.