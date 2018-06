Dzisiaj rozpoczął się Festiwal Wysokich Temperatur - jedno z corocznych wydarzeń adresowanych do miłośników sztuki. W tym roku festiwal organizowany jest pod hasłem "Sztuka na pierwszy ogień".

Pokazy tworzenia rzeźb z lanego metalu, warsztaty ceramiczne i liczne wystawy - to czeka nas podczas jedenastej edycji Festiwalu Wysokich Temperatur, organizowanej przy ulicy Traugutta 19/21. Festiwal został podzielony na trzy sekcje tematyczne: metal, ceramika i szkło. To właśnie z tych materiałów wykonywane są artystyczne prace. Artystyczne, ale też praktyczne, bo na jednej z wystaw zobaczymy chociażby czarki do picia herbaty.John Moran zaprezentuje uczestnikom ironiczne, hiperrealistyczne obiekty szklane, formowane na gorąco Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Festiwal rozpoczyna się codziennie w weekend o godz. 11.00 i trwa do wieczora, do około godz. 21.00.