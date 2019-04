Festiwal Reżyserii Filmowej. Gwiazdy kina przyjadą na Dolny Śląsk. Przeczytaj szczegóły

Już za chwilę rusza jedyny w swoim rodzaju festiwal filmowy w Polsce. Festiwal Reżyserii Filmowej w Wałbrzychu - bardzo filmowym mieście.

Tak. Już po raz dwunasty, a po raz drugi do uroczego Wałbrzycha, zjedzie gildia polskich reżyserów filmowych, aby wziąć udział w konkursie i nagrodzić najlepszych. Festiwal rozpocznie się 1 czerwca uroczystą galą, którą poprowadzą Sonia Bohosiewicz i Michał Koterski, a zakończy 7 czerwca również galą, której gospodarzami będą Małgosia Kożuchowska i Janusz Chabior. I to prawda, że Wałbrzych jest bardzo filmowy. Reżyserzy coraz chętniej wybierają to miasto, jako miejsce akcji swoich filmów. I nie ma się co dziwić. Filmowcy znajdą w Wałbrzychu praktycznie wszystko, co im potrzebne. Pragnę w tym miejscu podkreślić, że jednym z głównych celów naszego festiwalu jest promocja tego miasta… również wśród filmowców.

Kto w tym roku przyjedzie do Wałbrzycha i jakie filmy zobaczymy?

Festiwal Reżyserii Filmowej to przede wszystkim święto reżyserów. I to oni wystąpią w roli głównej. Do miasta u podnóża Chełmca przyjadą m.in. Janusz Majewski, Feliks Falk, Sylwester Chęciński, Janusz Zaorski oraz reżyserzy, których filmy zostały nominowane do Grand Prix 12. FRF. Przyjedzie Janusz Kondratiuk z filmem „Jak pies z kotem”, Agnieszka Smoczyńska z filmem „Fuga”, Adrian Panek pokaże nam swój najnowszy film „Wilkołak”. Natomiast Ewa Bukowska otrzymała nominację za „53 wojny”, Paweł Pawlikowski za „Zimną wojnę, a Marek Koterski za „7 uczuć”.

I tym właśnie filmem rozpoczniecie festiwalowy konkurs.

Tak, już 1 czerwca o godzinie 14. Po filmie zapraszam na spotkanie z reżyserem i aktorami, którzy zagrali w filmie, czyli Michałem Koterskim, Sonią Bohosiewicz, Małgorzatą Bogdańską i Gabrielą Muskałą. Zawód reżysera jest trudną profesją i tym bardziej cieszy fakt, że w tym roku o laur najlepszego reżysera konkurować będą również dwie panie, które są autorkami naprawdę świetnych filmów. Projekcje filmów oraz wszystkie imprezy towarzyszące odbywać się będą w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Chcemy wykorzystać ogromny potencjał tego niezwykłego miejsca.

Który z reżyserów otrzyma Kryształowego Dzika za wybitne dokonania reżyserskie?

Marek Koterski, znakomity reżyser, twórca m.in. takich filmów, jak: „Dzień świra”, „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”, „Dom wariatów”, „Życie wewnętrzne”, „Porno”, „Nic śmiesznego”, czy „Baby są jakieś inne”. Przypomnę tylko, że nagrodę Kryształowego Dzika, którą wręczamy za wybitne osiągnięcia w reżyserii filmowej, otrzymali już: Stanisław Lenartowicz, Sylwester Chęciński, Krzysztof Zanussi, Janusz Morgenstern, Kazimierz Kutz, Janusz Zaorski, Wojciech Wójcik, Janusz Majewski, Jerzy Hoffman, Feliks Falk i Jan Jakub Kolski.

A w jakie aktorskie ręce trafi Dzik?

Już tradycyjnie reżyserzy wręczają swoją nagrodę aktorowi za twórczą współpracę. Po Janie Nowickim, Beacie Tyszkiewicz, Danielu Olbrychskim, Katarzynie Figurze, Januszu Gajosie, Małgosi Kożuchowskiej, Arturze Żmijewskim, Agacie Kuleszy, Bogusławie Lindzie i Robercie Więckiewiczu przyszedł czas na wrocławianina - Roberta Gonerę.

Wrocławski akcent w Wałbrzychu.

Robert stworzył wiele znakomitych kreacji aktorskich. „Dług”, „Samowolka”, „Palimpset”, „Gry uliczne”, „Glina”, „Oficerowie”, „Korona królów” - to tylko kilka filmów z długiej listy, w których zagrał.

Oprócz filmów festiwal to też przedstawienia teatralne.

Każdego dnia, w ramach imprez towarzyszących, widzowie będą mogli zobaczyć coś wyjątkowego, interesującego: m.in. znakomity monodram „Podróż do Buenos Aires” w wykonaniu Gabrieli Muskały, koncert Soni Bohosiewicz „10 sekretów Marilyn Monroe” czy monodram „Nie lubię Pana, panie Fellini” w wykonaniu Małgorzaty Bogdańskiej. Natomiast Piotr Machalica wystąpi z premierowym recitalem „Pamiętajmy o poetach”, Krystyna Podleska zaprezentuje się w monokomedii „Mój boski rozwód” w reżyserii Jerzego Gruzy. Zobaczymy też recital Mariusza Kiljana „20 najśmieszniejszych piosenek na świecie” oraz spektakl komediowy z udziałem m.in. Piotra Gąsowskiego i Katarzyny Skrzyneckiej pt. „Sztuka kochania”. To znakomite przedstawienia. Będzie w czym wybierać.

Festiwal to też spotkania z aktorami, reżyserami. Kto się spotka z publicznością?

Praktycznie wszyscy, których nazwiska już wcześniej wymieniłem. Dodatkowo w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury odbędą się spotkania z Bronisławem Cieślakiem, czyli porucznikiem Borewiczem z popularnego serialu „07 zgłoś się” i Krystyną Podleską, która opowie o swoim udziale w kultowym filmie Stanisława Barei „Miś”. Będzie można również kupić jej książkę, którą zatytułowała „Dziewczyna Misia”.

