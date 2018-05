15. Międzynarodowy Festiwal Kryminału zacznie się we Wrocławiu we wtorek (22 maja) spotkaniem z Wojciechem Chmielarzem. W programie trwającego do 27 maja festiwalu znajdzie się mnóstwo atrakcji.

Gościem jubileuszowej edycji będzie Boris Akunin, mistrz kryminał, najbardziej znany jako autor cyklów: Przygody Erasta Fandorina oraz Prowincjonalny kryminał, czyli przygody siostry Pelagii. – O jego przyjazd zabiegaliśmy cztery lata – zauważa Irek Grin, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. – Dwanaście lat temu był na wówczas krakowskim festiwalu, dostał nagrodę za całokształt twórczości – opowiada. – Uznaliśmy, że ponieważ mamy 15. festiwal, odbywający się 10. raz we Wrocławiu, to dobrze byłoby, gdyby gwiazda literatury wręczyła Arnaldurowi Indriđasonowi honorową Nagrodę Wielkiego Kalibru, przyznaną za całokształt twórczości w tym roku – opowiada.Warto dodać, że Arnaldur Indriđason nazywany jest „islandzkim Henningiem Mankellem”. W Polsce ukazało się kilkanaście jego książek, m.in.: „Głos”, „Zimny wiatr”, „Jezioro”, „Czarne powietrza”. – O jego wizytę zabiegamy 12 lat – dodaje Irek Grin.Boris Akunin dziś jest chyba trochę mniej znany młodym czytelnikom. – Wyjechał z Rosji w geście protestu przeciw Putinowi, nie wiadomo dokładnie, gdzie mieszka. Stał się autorem mocno komentującym rzeczywistość. Pisarz w Rosji wciąż jest głosem sumienia. I w swojej ojczyźnie, na liście bestsellerowych autorów, on wciąż jest na czwartym miejscu. Cieszę się, że wraca do swoich najgłębszych źródeł – opowiada Irek Grin i dodaje, że podczas spotkania na pewno zapyta autora i próbę otrucia rosyjskich szpiegów i o to, czy nie obawia się pić herbaty, która zostanie mu podana. Spotkanie z Akuninem poprowadzą Irek Grin i Michał Nogaś, w sobotę (26 maja) o godz. 14 w Starym Klasztorze.Nowością w programie są kobiece panele. – Honorujemy stulecie przyznania praw wyborczych kobietom – deklaruje Irek Grin. Warto wybrać się na „Zakazane lektury”, na których Arkadiusz Jakubik przeczyta „Śledztwo” Stanisława Lema (23 maja, godz. 19.30, Wrocławskie Centrum Kongresowe).przez całą dobęArt Hotel, ul. Kiełbaśnicza 2024 h - KRYMINAŁ W ART HOTELUkiermasz książek gości Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2018Szkoła Języków Obcych LEKTOR, ul. Kazimierza Wielkiego 27KRYMINALNE WARSZTATY LITERACKIEtrenerzy:Ryszard Ćwirlej, Marta Guzowska, Marcin ŚwietlickiKlub Proza, Przejście Garncarskie 2, II piętroPREMIERA KSIĄŻKI WOJCIECHA CHMIELARZA „ŻMIJOWISKO”z autorem rozmawiaJakub ĆwiekKlub Proza, Przejście Garncarskie 2, II piętroTAJEMNICAimprowizowany kryminałbilety w cenie 10 złotych dostępne przed wydarzeniem(impreza towarzysząca; organizator: Improwizowane Poniedziałki)Klub Proza, Przejście Garncarskie 2, II piętroKOBIETY I NAUKA. PRZESTĘPCZOŚĆ WOBEC KOBIET MIGRANTEKKarolina Kremens, Patrycja Matusz-Protasiewicz, Magdalena PółtorakWrocławskie Centrum Kongresowe, ul. Wystawowa 1ARKADIUSZ JAKUBIK CZYTA „ŚLEDZTWO” STANISŁAWA LEMAlekcję prowadzą: Stanisław Bereś, Irek Grin i Zygmunt MiłoszewskiZAKAZANE LEKTURYwww.facebook.com/zakazanelekturybezpłatne wejściówki na eBilet.plGimnazjum nr 14, ul. Hugona Kołłątaja 1/6, sala teatralnaKRYMINALNE LEKCJE DLA GIMNAZJALISTÓWwykładowcy: Karolina Kremens; Zygmunt Miłoszewski(impreza zamknięta)Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Krucza 49KRYMINALNE LEKCJE DLA LICEALISTÓWwykładowcy: podinsp. Agnieszka Świniarska i kom. Aneta Pola; Iza Michalewicz(impreza zamknięta)Klub Proza, Przejście Garncarskie 2, II piętroZBRODNIA W ARCHIWUM – LEPSZA PRAWDA CZY FIKCJA?Przemysław SemczukKlub Proza, Przejście Garncarskie 2, II piętroZIEMNIAKI NA MARSIE, CZYLI SKĄD PISARZ WIE TO, CO WIEMarta Guzowskawykład otwartyKlub Proza, Przejście Garncarskie 2, II piętroPRZED PREMIERĄ: MARCIN WROŃSKI, „GLINY Z INNEJ GLINY”z autorem rozmawia Grzegorz ChojnowskiKlub Proza, Przejście Garnarskie 2, II piętroKOBIETY I POLICJApodinsp. Agnieszka Świniarska i kom. Aneta Polaprowadzenie: Irek GrinGimnazjum nr 14, ul. Hugona Kołłątaja 1/6, sala teatralnaKRYMINALNE LEKCJE DLA GIMNAZJALISTÓWwykładowcy: Michał Nogaś; Przemysław Semczuk(impreza zamknięta)Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Krucza 49KRYMINALNE LEKCJE DLA LICEALISTÓWwykładowcy: Michał Nogaś; Łukasz Szleszkowski(impreza zamknięta)Barbara, ul. Świdnicka 8BREDAKTORSTWO DETEKTYWNEMarcin Wrońskiwykład otwartyBarbara, ul. Świdnicka 8BKOBIETY I KOMEDIA KRYMINALNAAneta Jadowska, Marta Matyszczak, Olga Rudnickaprowadzenie: Alek RogozińskiBarbara, ul. Świdnicka 8BKOBIETY I TRUE CRIMEIza Michalewicz, Ewa Winnickaprowadzenie: Przemysław SemczukBarbara, ul. Świdnicka 8BNAGRODA WIELKIEGO KALIBRU 2018– JURORZY ORAZ CZYTELNICY KONTRA NOMINOWANIjurorzy:Zbigniew Mikołejko (przewodniczący), Witold Bereś, Anna Gemra,Anna Marchewka, Małgorzata Omilanowska i Grzegorz Sowulanominowani:Wojciech Chmielarz, Ryszard Ćwirlej, Marta Guzowska, Grzegorz Kalinowski, Anna Kańtoch, Katarzyna Kwiatkowska, Krzysztof A. Zajasprowadzenie: Michał NogaśStary Klasztor, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1SPOTKANIE Z BORISEM AKUNINEMprowadzenie: Irek Grin i Michał NogaśStary Klasztor, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1Z NIENAWIŚCI DO KOBIETspotkanie z Justyną Kopińskąprowadzenie: Inga IwasiówStary Klasztor, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1ŻÓŁTE NIEBEZPIECZEŃSTWOZbigniew Mikołejkowykład otwartyStary Klasztor, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1SPOTKANIE Z ARNALDUREM INDRIÐASONEMprowadzenie: Irek Grin i Marcin ŚwietlickiStary Klasztor, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1UROCZYSTA GALA WRĘCZENIA NAGRODY WIELKIEGO KALIBRU 2018(impreza zamknięta)Barbara, ul. Świdnicka 8BŻEGNAJ, LALECZKOgra miejskaBarbara, ul. Świdnicka 8BSPOTKANIE Z KATARZYNĄ BONDĄpremiera książki „CZERWONY PAJĄK”prowadzenie: Grzegorz ChojnowskiBarbara, ul. Świdnicka 8BSPOTKANIE Z KATARZYNĄ PUZYŃSKĄprowadzenie: Karolina Korwin-PiotrowskaNA WSZYSTKIE IMPREZY (Z WYJĄTKIEM IMPROWIZOWANEGO KRYMINAŁU) – WSTĘP WOLNY