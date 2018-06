Bike Days Festiwal Filmów Rowerowych trwa do niedzieli, 17 czerwca.

Kolarstwo szosowe, torowe, MTB, ostrym kole, BMX to tylko niektóre tematy kończącego się w niedzielę Festiwalu Filmów Rowerowych. W Kinie Nowe Horyzonty można obejrzeć rower towarzyszący bohaterom, rower – własność niebanalnych bohaterów. Bo rower to sposób na życie.blok wsteczny bieg, godz 18.00reż. Davros, Australia 2013, 26'reż. Aitor Saavedra, Hiszpania 2016, 63'otwarcie festiwalu, godz. 20.00reż. Sarah Menzies, USA 2016, 70'blok długi dystans, godz. 17.30po seansie spotkanie z bohaterem filmu Nie dojechać nigdy - Piotrem Strzeżyszem | hol kinareż. Martin Doolaard, Holandia 2017, 46'reż. Bartosz Lisek, Polska 2017, 61'reż. Ben Page, Wielka Brytania 2018, 24'blok cztery wymiary, godz. 20.00reż. Nicholas Schrunk, USA 2017, 96'blok bez trzymanki, godz. 22.00reż. Darcy Wittenburg, Jonathan Schramm, Darren McCullough, Colin Jones & Ian Dunn, USA 2010, 45'reż. Derek Frankowski, Ryan Gibb, USA 2010, 47'reż. Michał Mutecki, Marcin Gmerek, Polska 2018, 12'blok cztery wymiary, godz. 13.00reż. Brian Mathé, Morgan Monchaud, Siphay Vera, Francja 2015, 52'Trzech przyjaciół postanowiło przejechać góry Pamir w Azji Środkowej na rowerach wykonanych z bambusa. Dokument to zapis ich przygody, a także spotkań i rozmów z lokalnymi społecznościami walczącymi o prawo do zachowania własnej tradycji i kultury. Film porusza istotne kwestie odpowiedzialności za swoje działania, autonomii jednostek i grup społecznych. Cichy, ale ważny dokument, który spełnia swoją podstawową funkcję jako tekst kultury – z bliska opowiada historię ludzi. A rower jest w tle.reż. Derek Westerlund, Kanada 2016, 42'Eksploracja dzikiej Kanady u boku Darrena Berreclotha. Taka przygoda mogła zakończyć się tylko jednym – odnalezieniem niesamowitych single tracków. Czterech riderów, którzy reprezentowali totalnie różne pokolenia freeriderów, wybrało się na północ Kanady, by zaliczyć kolejną rowerową eskapadę. Celem było przepłynięcie rzeki Tatshenshin – przez Brytyjską Kolumbię, Jukon, aż po samą Alaskę. Nagrodą za ten trud miały być dzikie i nieodkryte do tej pory trasy. Bohaterami dokumentu są znani freeriderzy: Wade Simmons, Darren Berrecloth, Tyler McCaul i Carson Storch.blok trzymaj koło, godz. 15.00reż. Jean-Louis Schuller, Luksemburg 2011, 89'Dokument Schullera zagląda za kulisy Tour de France w 2011 roku. Prezentuje zmagania drużyny kolarskiej Leopard Trek z dwoma najlepszymi na świecie zawodnikami: Andym i Frankiem Schleckami w składzie. To intymny portret dwóch braci i zespołu działającego pod niewyobrażalną presją najważniejszego wyścigu w kolarskim kalendarzu. Podglądamy relacje, motywacje oraz walkę z fizycznymi, psychicznymi i emocjonalnymi granicami wytrzymałości, z którymi kolarze muszą się zmierzyć, by wygrać największy wyścig świata.blok rower miejski , godz. 17.00reż. Bob Nesson, USA 2014, 32'Niezwykła kobieta – Wenzday Jane, której motywacja stała się motorem zmian w otaczającej ją rzeczywistości. Wenzday, zajmując się zagadnieniem zrównoważonego transportu, zaproponowała, by spalinowe ciężarówki zostały zastąpione przez rowery typu cargo bike. Zamiast furgonetki dwa koła w charakterze śmieciarki, czy dostawczaka? Tak! Rower z powodzeniem może być ważnym elementem miejskiego systemu funkcjonowania. Kwestia czasu?reż. Ryan Cockrell, USA 2017, 66'blok długi dystans, godz. 20.00reż. Kristian Walter, Martin Gilluck, Niemcy 2017, 32'Pamiętacie genialny Mellons, Trucks and angry Dogs? Zapraszamy na kolejny film twórców naszego hitu. Tym razem dokumentaliści z Ertzui Films towarzyszą grupie kolarzy w ich długodystansowej jeździe przez słabo zaludnioną Szwecję. 2100 kilometrów w mniej niż 7 dni wymaga intensywnego wysiłku fizycznego, gimnastyki dla psychiki i żelaznej woli, by nie ustać w drodze do celu. Pięknie opowiedziana i sfilmowana historia, odwołująca się do wewnętrznej siły, którą każdy z nas ma. Wiecie, wszystko siedzi w głowie!reż. Martin Amiot , Kanada 2013, 11'reż. Rick Wall, RPA 2016, 34'blok niezły zakręt, godz. 15.30reż. Milan Lisica, Serbia, Francja, Hiszpania, Austria, Chorwacja 2014, 67'Pasja. Wytrzymałość. Strach. Odrodzenie. Marzenia. Wszystkie te motywy są splecione z sześcioma historiami z życia sfilmowanymi w sześciu krajach Europy. Mimo że bohaterowie filmu są różni, każdego z nich łączy rower jako idea i sposób na życie. Dzięki pasji odkryli w sobie zaskakujące przestrzenie, jednoślad zmienił ich dotychczasowe spojrzenie na świat. Zmiana jest głównym motywem, który spina wszystkie sześć historii, a jazda na rowerze staje się medium do samodzielnej terapii umysłu i ciała. Nie bójcie się, ten opis tylko brzmi tak górnolotnie. Sam film dotyka kwestii przyziemnych jak życie.reż. Scooter Sackerson, USA 2014, 61'Polo to popularna na całym świecie gra, choć jej rowerowa odmiana wciąż nie wyszła z podziemia. Dokument przygląda się grupie zawodników w Seattle, podgląda ich treningi, relacjonuje mecze, prezentuje graczy. To opowieść o dyscyplinie sportowej i powstającej subkulturze, o przyjaźni i dobrze spędzonym czasie wśród ludzi, na których Ci zależy. Podczas Bike Days odbędzie się mecz bike polo, szykujcie więc koszulki i dołączajcie!blok ostatnia prosta, godz. 18.00reż. Dave Street, Wielka Brytania 2016, 104'Uzależniony od bicia rekordów Graeme Obree, szkocki kolarz torowy i szosowy, który w lipcu 1993 roku pobił kolarski rekord świata w jeździe godzinnej (Obree przejechał wtedy 51,596 kilometrów), należący przedtem przez 9 lat do Francesco Mosera, znów w akcji. 20 lat po swoim osiągnięciu podejmuje wyzwanie ustanowienia rekordu prędkości na Ziemi! Gdzie? W Battle Mountain w Nevadzie. Dobra nazwa, waleczna. Bez tuneli aerodynamicznych, bez symulacji komputerowych, określania optymalnej wydajności, The Beastie (rower na zamówienie Graeme) został zaprojektowany, by razem z Obree ustanowić nowy rekord. Tam, gdzie inni zawodnicy walczący w Battle Mountain wspierani s`ą przez wiodącą na świecie technologię komputerową, Obree staje przed wyzwaniem opartym na przekonaniu o sile umysłu i ciała.Kino plenerowe na welodromie, godz. 21.30reż. Finlay Pretsell, Wielka Brytania 2017, 82'