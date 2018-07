„Festiwal Bachowski to opowieść o bezcennym krajobrazie kulturowym. Idee, które festiwal wciela w życie to działanie przeciwko ignorancji. Jest rzeczą fundamentalną, abyśmy zauważali zjawiska, które nas otaczają: sztukę jako źródło piękna, emocje jako formę komunikacji, inność jako inspirację i szansę” — pisze Jan Tomasz Adamus, dyrektor artystyczny Festiwalu.

W tym roku będzie to wydarzenie nadzwyczaj bogate obfitością i różnorodnością muzycznych stylistyk, artystycznych osobowości, wydarzeń towarzyszących, dawnej architektury, krajobrazów i miejsc, w których odbędą się koncerty: od Kościoła Pokoju w Świdnicy, przez dworzec kolejowy w Żarowie, po malownicze plenery Pożarzyska.



Na otwarcie Festiwalu w piątek 27 lipca muzyka francuska w bardzo stylowym wykonaniu specjalistów od tego repertuaru z zespołu Les Ambassadeurs. Pod dyrekcją swojego szefa, Alexisa Kossenko, muzycy wykonają program, którego trzon stanowią Leçons de ténèbres czyli Ciemne jutrzenie M-A. Charpentiera — poruszające opracowanie biblijnych Lamentacji Jeremiasza.



W sobotę Robert Bachara zagra Sonaty misteryjne H.I. F. Bibera, niezwykły cykl, który wymaga piętnastokrotnego przestrajania skrzypiec (skrzypek, by uprosić sobie nieco wyzwanie grał będzie na pięciu instrumentach) i jest prawdziwym maratonem dla instrumentalistów — wykonanie na jednym koncercie wszystkich utworów składających się na komplet Sonat jest ewenementem, bo wymaga kondycji i koncentracji prawdziwie sportowych.



Niemiecki zespół Lautten Compagney przygotował program poświęcony angielskiej muzyce tanecznej z XVII wieku — koncert ten będzie transmitowany w Programie Drugim Polskiego Radia. Jorge Jiménez wraz z DJ’em Slime’m ze Świdnicy zagrają swoje opracowanie Wariacji Goldbergowskich Bacha — utwór ten, jak głosi legenda, miał ukoić bezsenność pewnego arystokraty. London Haydn Quartet wraz z grającym na klarnecie Erikiem Hoeprichem zaprezentują utwory całej trójki klasyków wiedeńskich, a śpiewaczy zespół The Gesualdo Six angielskie motety.



Na finał monumentalne oratorium Juda Machabeusz G.F. Händla — biblijna historia zwycięskiego powstania ludu Izraela przeciwko syryjskim prześladowcom. Chór i orkiestrę Capelli Cracoviensis oraz wybitnych solistów poprowadzi J.T. Adamus.

Ponadto jeszcze występy Akademii Bachowskiej, Akademii Bachowskiej „Junior”, specjalne koncerty dla dzieci (bo edukacja to podstawa), „śniadania na trawie”, „muzyka w liturgii”, występ Chóru Społecznego i „scena otwarta”, Maciej Bator nocną porą w Kościele Pokoju, Marzena Lubaszka na dworcu w Żarowie i koncert „five o’clock” w hotelu RED BARON — łącznie 22 koncerty w 10 dni.



Serdecznie zapraszamy.



