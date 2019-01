Festiwal Aktorstwa Filmowego rusza od soboty we Wrocławiu. Kogo, co i gdzie zobaczymy? [PROGRAM]

Początek, w sobotni wieczór, w Teatrze Polskim we Wrocławiu przy ul. Zapolskiej. Na gali zostaną ogłoszone festiwalowe nominacje: którzy aktorzy i za jakie kreacje powalczą w tym roku o „Złote Szczeniaki”. Wręczona zostanie także nagroda „Platynowy Szczeniak” – za wybitne osiągnięcia w aktorstwie filmowym. Trafi ona do rąk Andrzeja Seweryna. Wieczór zakończy monodram pt. „Chodź ze mną do łóżka” w wykonaniu Soni Bohosiewicz. Galę otwarcia festiwalu poprowadzą Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak – gwiazdy serialu Rodzinka.pl

Kolejny dzień festiwalu – niedziela.

O godzinie 16., w Centrum Technologii Audiowizualnych (ul. Wystawowa) zobaczymy monodram „Domówka” w wykonaniu Soni Bohosiewicz.

O godz.18., w Dolnośląskim Centrum Filmowym (ul. Piłsudskiego) będzie można zobaczyć film „Zimna wojna”,