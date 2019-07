Ewa Łukaszyk, „Mgławica Pessoa. Literatura portugalska od romantyzmu do współczesności” – premiera nowej książki Wydawnictwa Ossolineum

Mgławica Pessoa jest nie tylko przewodnikiem po literaturze portugalskiej XIX, XX i XXI wieku, lecz również – na tyle, na ile to możliwe – kluczem do zrozumienia Portugalii i jej problemów. Nie zawsze są one wyłącznie lokalne. Ilustrują zagadnienia szersze, aktualne także w odniesieniu do Europy mniejszej, peryferyjnej, nieskutecznej i niewydolnej. Uwikłanie w konteksty kolonialny i postkolonialny zmusza ponadto do przekroczenia europejskich granic.

Książka Łukaszyk jest wyjątkowym, niemal antropologicznym spojrzeniem na kulturę, historię i współczesne problemy Portugalii. Na przykładzie literatury autorka tworzy wizerunek kraju, jakiego nie znamy. Kraju Pessoi i Saramago, Camõesa i Breyner…

Głównym celem tej książki jest dostarczenie obrazu portugalskiej literatury najnowszej. Skoro już szukamy metafor, można byłoby ją określić mianem Mgławicy Pessoa, gdyż częstokroć rolę jedynego punktu orientacyjnego pełni nazwisko portugalskiego pisarza, bez wątpienia najbardziej rozpoznawalnego twórcy swojego kraju w oczach zagranicznych czytelników. (fragment)