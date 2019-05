Znamy już wszystkich czytających organizowanej przez Strefę Kultury Wrocław 8. odsłony Europejskiej Nocy Literatury. Plac Grunwaldzki, którego okolicę w tym roku odwiedzi ENL, 25 maja wypełni się prozą klasyków europejskiej i światowej literatury, której fragmenty odczytane zostaną w nowych tłumaczeniach. W czyich interpretacjach usłyszymy je na wrocławskim "Grunwaldzie"?

Czytania w ramach 8. edycji Europejskiej Nocy Literatury odbywać się będą co 30 minut między 18:00 a 23:00 (ostatnie rozpocznie się o 22:30), co umożliwi uczestnikom odwiedzenie każdego z miejsc.

Prolog podczas święta kina dokumentalnego

W 10 miejscach położonych wokół Placu Grunwaldzkiego podczas Europejskiej Nocy Literatury pojawią się znakomite postaci polskiej kultury , które czytać będą fragmenty 10 tekstów wyselekcjonowanych przez kuratorkę Justynę Sobolewską zgodnie z przewodnim hasłem edycji - "Klasyka na nowo".Jak zwykle wśród czytających znalazło się pięć kobiet i pięciu mężczyzn. Tę pierwszą grupę reprezentować będą m.in. Renata Dancewicz, która na tarasie Fandomu odczyta urywek "Dołu" Andrieja Płatonowa czy Roma Gąsiorowska, w której wykonaniu w gmachu głównym UPWr rozbrzmiewać będzie dzieło Gustave'a Flauberta - "Pani Bovary". Z wrocławską publicznością spotkają się też: Ewa Kasprzyk ("Ulisses" Jamesa Joyce'a czytany w sali dziekańskiej budynku H-14 PWr), Ilona Ostrowska ("Baśnie" Hansa Christiana Andersena w Alei Profesorów PWr) oraz Dorota Pomykała ("Bracia Karamazow" Fiodora Dostojewskiego w Zborze Kościoła Zielonoświątkowego).Wrocławianie będą mieli także okazję usłyszeć Jacka Braciaka, który na patio budynku A-1 PWr przeczyta fragment "Procesu" Franza Kafki, Maxa Cegielskiego, w którego interpretacji w Fabryce Sensu zabrzmi "Jądro ciemności" Josepha Conrada, a także Piotra Głowackiego, przedstawiającego w audytorium Wydziału Chemii UWr scenę z "W poszukiwaniu utraconego czasu" Marcela Prousta. Gośćmi Strefy Kultury Wrocław zaproszonymi do udziału w ENL-u będą również Jacek Koman ("Zgroda w Dunwich" H.P. Lovecrafta w sali im. Edwarda Marczewskiego Instytutu Matematycznego UWr) oraz Robert Więckiewicz ("Obcy" Alberta Camusa w Centrum Symulacji Medycznej UMed).Jedenastego czytającego tegorocznej odsłony ENL-u usłyszeć będzie można już w najbliższą sobotę w Dolnośląskim Centrum Filmowym podczas prologu Europejskiej Nocy Literatury, który odbędzie się w ramach rozpoczynającej się jutro 16. edycji festiwalu filmów dokumentalnych Millennium Docs Against Gravity. Po pokazywanym 11 maja godzinie 18:00 filmie „Świadkowie Putina” w reżyserii Witalija Manskiego, ta filmowa opowieść o dojściu Władimira Putina - "biesa z Kremla" - do władzy skomentowana zostanie tekstem klasyka rosyjskiej literatury: Cezary Studniak przeczyta na żywo fragment „Biesów” Fiodora Dostojewskiego. Bilety na film dostępne są na stronie MDAG.pl, wejście na czytanie po projekcji (start ok. 19:30) jest bezpłatne.źródło: Strefa Kultury Wrocław