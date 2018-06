Trwa Europa na widelcu. O przeglądzie filmowym w Kinie Nowe Horyzonty rozmawiamy z Lucyną Zembowicz i Jakubem Gutkiem z FILMS for FOOD, organizatorami wydarzenia.

Lucyna Zembowicz: Jesteśmy związani z kinem kulinarnym i różnymi inicjatywami odbywającymi się w Polsce. W zeszłym roku zostaliśmy zaproszeni przez Piotra Bikonta, nieodżałowanego dyrektora artystycznego „Europy na widelcu”, miłośnika kina kulinarnego. Wyszukiwał najpiękniejsze kulinarne sceny w filmach. Poprosił, żebyśmy dołączyli z filmowym programem do festiwalu. Nie ma już z nami Piotra, program postanowiliśmy stworzyć, inspirując się jego opowieściami i gustami. Dlatego w programie przeglądu w tym roku mamy też filmy azjatyckie, ze słynnym, klasycznym „Tampopo”.Jakub Gutek: Film wyprzedził swoją epokę. W połowie lat 80., kiedy powstał, w Europie mało kto słyszał o ramenie (japońskim daniu z rosołu, makaronu i innych składników – przyp. red.). Dziś to danie hipsterskie, modne.Jakub Gutek: Nie ma już na „Bar Schumanna”, który został wyświetlony w piątek na dachu hotelu Monopol. Powodzeniem cieszy się sam film, planowana degustacja koktajli i miejsce imprezy. Chcemy pokazać, że ta kultura bardzo mocno się rozwija, mamy wielu profesjonalnych barmanów. Stąd pomysł na pierwszy w historii pokaz filmowy na dachu Monopolu.Jakub Gutek: Będą po każdej projekcji. Oczywiście jedzenie, a „Cydrowym historiom” będzie towarzyszyć Cydr Tradycyjny z Trzebnicy oraz Cydr z Doliny Baryczy z Winnicy De Sas. Ciekawe będą azjatyckie przekąski, zapewni je, po „Tampopo”, restauracja NABE. Zaczęliśmy filmem „Alain Ducasse, kuchenne wyzwania”. Poczęstunek po seansie był od Mariusza Kozaka, szefa kuchni hotelu Monopol. Mariusz Kozak opowiedział, czym jest dla niego jest francuska kuchnia. To rozmowa wprowadzająca w temat. Tak rozpoczynamy naszą kulinarną ucztę.Lucyna Zembowicz: W niedzielę o godz. 11 pokażemy amerykański dokument o dzieciach, które udają się w podróż, przeprowadzają śledztwo. Szukają odpowiedzi na pytanie, co jedzą i z czego wynika smak potraw. Poznają ludzi odpowiadających za produkowanie i przygotowanie jedzenia. To będzie bardzo wrocławski seans. Wprowadzenie zrobią osoby z grupy Zdrowe żywienie młodych wrocławian, starające się promować zdrowe żywienie. Po filmie Ewelina Żygadło poprowadzi warsztat. Na ten warsztat należy odebrać osobne wejściówki.Jakub Gutek: To pierwotna idea „Europy na widelcu”. Chcemy to pokazywać na festiwalu, trochę rozwijając aspekt filmowy kultury. Kino może mieć bardzo dobry smak, a potrawy mogą być filmowe. Każdy z filmów niesie doznania kulinarne i bardzo dużo mówi o kulturach. To się świetnie zgrywa z festiwalem „Europa na widelcu”, rozszerzając go o Azję. Pokażemy, że wymiana doświadczeń i inspiracji może nas rozwijać.Lucyna Zembowicz: Film „Jiro śni o sushi” to opowieść o mistrzu Jiro Ono, który opanował do perfekcji sztukę przygotowywania sushi. Jest w jego podejściu do pracy bardzo azjatycki, japoński kult doskonalenia się. Chce być mistrzem dla samego siebie, ale też dla syna, to film o relacjach między nimi. Jego malutka restauracja w Tokio jest oblegana, ma trzy gwiazdki Michelin. Oddaje się temu, co robi, bez celebry swojej osoby. To piękny film, może zainspirować do działań nie tylko kuchennych. Warto dodać, że każdemu seansowi towarzyszą poczęstunki i dyskusje z zaproszonymi gośćmi, bo pogłębiamy filmowy temat. Po tym filmie widzów nakarmi Sushi Corner.Jakub Gutek: Nasz dialog i uzupełnianie się z „Europą na widelcu” będzie widać choćby podczas niedzielnego pokazu „Cydrowych historii”. Widzowie spróbują też baskijskie przekąski. Pokażemy, że w okolicach Wrocławia powstają znakomite cydry. Henryk Nowakowski, prowadzący teraz stoisko w Rynku, przyjdzie do kina, opowie o cydrze i poczęstuje cydrem chętnych. O napitku opowie jego znawca, Tomasz Piotrowski. Dyskusję poprowadzi Daria Pawlewska. Chcemy być częścią całego wydarzenia. I to nie jest tak, że w Kinie Nowe Horyzonty dzieją się jakieś elitarne rzeczy z pokazywaniem gwiazdek Michelin. Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty.reż. Gilles de Maistre / Francja 2017’Gaskończyk Alain Ducasse to ikona francuskiej kuchni. Trzykrotnie zdobył trzy gwiazdki Michelin, a w całej swojej karierze uzyskał ich w sumie aż 21. Sklasyfikowany przez Forbesa na 94. miejscu na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie, prezes sieci restauracji, idol wielu kucharzy, odznaczony legią honorową przez prezydenta Francji Jacques’a Chiraca.Film pokazuje, na czym polega fenomen tego niezwykle pozytywnego człowieka, który w wieku 27 lat jako jedyny z pięciu pasażerów przeżył katastrofę samolotu turystycznego, a potem stał się najbardziej znanym szefem kuchni i kulinarnym mentorem na świecie. Ducasse to niespokojna dusza. Zadaje pytania, wciąż się rozwija i do czegoś dąży. Czego szuka jednak człowiek, który wydaje się mieć wszystko? Właściciel 23 lokali gastronomicznych na całym świecie i 21 gwiazdek Michelin, nadal tworzy nowe restauracje , buduje szkoły kulinarne i przesuwa granice własnego rzemiosła ku nowym, nieznanym horyzontom. Jest ciekawy świata, bezustannie podróżuje, a gotowanie to dla niego nieskończony kosmos. Film portretuje tę nietuzinkową osobowość. Ducasse zgodził się, aby przez dwa lata kamera rejestrowała jego życie i pracę. Poznajemy tajemnicę kreatywności mistrza gotowania, jego filozofię życia i jedzenia, jak również jego nieustannie ewoluujący pęd ku rozwojowi.dach Hotelu Monopol, taras na IV piętrzeOtwarcie baru Hotelu Monopoldach Hotelu Monopol, taras na IV piętrzeOficjalne otwarcie Filmowej Europy na widelcureż. Marieke Schroeder / Niemcy 2016Polska premiera wyczekiwanego filmu o koktajlach i kulturze barmańskiej wymaga wyjątkowej oprawy - na tarasie dachu Hotelu Monopol odbędzie się pokaz, a po nim dyskusja i cocktail-party z oprawą DJ. Gościem specjalnym wieczoru będzie Robert Makłowicz, który oficjalnie otworzy przegląd.Charles Schumann to legenda wśród barmanów. Właściciel kultowego Schumann's Baru w Monachium i autor bestsellerowych książek na temat alkoholowych koktajli (m.in. "American Bar: The Artistry of Mixing Drinks" czy "Tropical Bar Book") wyrusza w podróż po najlepszych barach w Nowym Jorku, Tokio i Hawanie. Rozmawia z ludźmi, którzy stoją za tymi miejscami, odkrywa ich historie i poznaje koktajle. Towarzyszymy mu w tej podróży i odwiedzamy m.in.: Dead Rabbit (Nowy Jork), Hemingway Bar (Paryż), El Floridita (Hawana), High Five bar(Tokio). Poznajemy też postać głównego bohatera i narratora, Charlesa Schumanna i wracamy do początków jego pracy w Niemczech. Trudno o lepszego przewodnika, który wprowadzi nas w kulturę koktajlową. A o polskiej branży barmańskiej opowiedzą najciekawsi przedstawiciele tego środowiska, którzy zaprezentują swoje umiejętności. Zobaczcie, jak w ostatnich latach rozwinęła się ta kultura!reż. Jûzô Itami / Japonia 1985 / 114’Jeden z najważniejszych filmów kulinarnych wszech czasów. Perła kina w reżyserii Juzo Itamiego i pierwszy w historii ramen western zrealizowany w czasach kiedy o ramenie nikt w Polsce jeszcze nie słyszał.Kowbojem jest tu Oto Goro, który zamiast na koniu jeździ na ciężarówce, a zamiast w saloonach żywi się w przydrożnych barach makaronowych. W jednym z nich, prowadzonym przez wdowę Tampopo, zdegustowany jakością posiłków przyrządzanych przez tę skromną i ciężko pracującą kobietę, postanawia pomóc jej w stworzeniu idealnego przepisu na ramen.Fabuła złożona z luźnych epizodów wiedzie widzów przez kulinarne zwyczaje Japończyków, z pietyzmem pokazując, jak ważny jest dobry posiłek i związane z nim rytuały. Surrealistyczne sceny i galeria groteskowych postaci sprawiają, że "Tampopo" to film szalenie zabawny. Humor, satyra i pastisz popularnych gatunków filmowych z niezapomnianymi scenami, jak choćby ta, w której starzec objaśnia młodzieńcowi jak jeść ramen albo epizod gangsterski z jedną z najbardziej perwersyjnych scen igraszek miłosnych z użyciem jajka, jakie zna historia kina. Jak pisał w swojej recenzji amerykański krytyk filmowy Roger Ebert "przyrządzanie makaronu jest tu znacznie bardziej zajmujące niż seks i przemoc w innych filmach".reż. David Gelb / USA 2011"Jiro śni o sushi" z muzyką Philipa Glassa to opowieść o japońskiej tradycji i poszukiwaniu doskonałości. To wielowymiarowy portret niezwykłego człowieka i pasji, która stała się sposobem na życie.92-letni Jiro Ono opanował sztukę robienia sushi do perfekcji. Jego restauracja Sukiyabashi to niekwestionowana atrakcja Tokio. Mimo iż znajduje się w podziemiach biurowca i posiada tylko dziesięć miejsc siedzących, otrzymała prestiżowe 3 gwiazdki Michelina, a Jiro został najstarszym trzygwiazdkowym szefem kuchni na świecie.Ono jest jednym z najsławniejszych mistrzów sushi na świecie. Przygotowywaniem sushi zajmuje się niemal całe życie. Od ponad 40 lat prowadzi słynny tokijski lokal Sukiyabashi. Pomimo sędziwego wieku czuwa nad wszystkim, co dzieje się w restauracji. Pracuje od świtu do późnej nocy. Dokładnie sprawdza każdy kawałek ryby serwowany gościom, nieustannie szkoli pracowników oraz dba o niepowtarzalną atmosferę, jaka panuje w Sukiyabashi. Smakosze sushi z całego świata zabiegają o jego dania i są gotowi zapłacić niemałe kwoty za kulinarną rozkosz, jaką oferuje Jiro. Twórcy dokumentu towarzyszą mistrzowi i jego pracownikom w codziennych obowiązkach. Ukazują precyzyjny proces dobierania składników i tworzenia dań, które przypominają małe dzieła sztuki. "Jiro śni o sushi" to opowieść o pasji, ambicji, ciężkiej pracy, która gwarantuje sukces w kulinarnym świecie, ale także o skomplikowanych stosunkach między ojcem perfekcjonistą i jego synami.W dyskusji po seansie wezmą udział m.in.: dr Monika Szyszka (pracownia języka japońskiego Matsumi), Jakub Boski (współwłaściciel Sushi Corner) i Piotr Mońka (Czajownia).Prowadzenie: Agnieszka Szydziak (Have a Bite in., Still Hungry)Poczęstunek: Sushi Corner(dla dzieci)reż. Catherine Gund / USA 2009Bohaterkami są dwie jedenastoletnie dziewczynki, które chcą sprawdzić, skąd bierze się jedzenie na ich talerzach. Wszystko za sprawą małych, wyjątkowo smacznych pomidorków cherry, które tak zasmakowały dziewczynkom, że postanowiły dowiedzieć się, kto je wyprodukował.W ten sposób bohaterki Sadie i Safiyah trafiają na temat, który pochłania je bez reszty. Poznają rolników, ekspertów do spraw żywienia, działaczy społecznych i zwykłych ludzi, z którymi rozmawiają o pochodzeniu żywności i zdrowej diecie. Śledzą całą drogę, którą muszą przebyć różne produkty, by ostatecznie trafić na sklepową półkę. Z wrodzoną dziecięcą ciekawością, bez skrępowania zadają dorosłym pytania, chcąc dowiedzieć się, co dokładnie trafia na ich talerze, dlaczego produkty są transportowane z odległych końców świata, skoro można je także wyprodukować w kraju, kto zajmuje się pakowaniem, dowożeniem i co dzieje się z resztkami, które nie zostały sprzedane. W prowadzonym śledztwie odwiedzają sieci supermarketów, targi spożywcze, fast foody i szkolne stołówki. Ich uwagę skupiają ekologiczne metody uprawy roślin i hodowli zwierząt. Dziewczynki biorą też pod lupę popularne na całym świecie chrupki kukurydziane oraz inne produkty dostępne w sklepach spożywczych, by dowiedzieć się, z czego tak naprawdę są zrobione. To, czego się dowiadują, nie przypada im do gustu...Film był pokazywany na Festiwalu Filmowym w Berlinie w 2009 roku oraz na Kuchnia.tv Food Film Fest w Warszawie w 2010 roku.Wprowadzenie do filmu przygotuje lokalna grupa Zdrowe Żywienie Młodych Wrocławian.MIEJSKA FARMAWarsztaty dla dzieci trochę z ogrodnictwa miejskiego, czyli co, jak i dlaczego uprawiać w mieście , na balkonie, na parapecie w kuchni albo w swoim pokoju, oraz podróż na pole i sklepu warzywnego gdzie poznamy różne odmiany ciekawych warzyw, zapomniane i "dzikie" gatunki...liczba miejsc ograniczonabezpłatne wejściówki do odebrania w kasach kina.miejsce: holl kinaczas trwania: godz. 13.00-14.00Warsztaty przeznaczone wyłącznie dla dzieci.bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie kinaProwadzenie: Ewelina Żygadło - właścicielka Milejowego Pola. Chemiczka z wykształcenia, rolniczka i właścicielka Milejowego Pola. Aktywnie zaagażowana w promocję naturalnego rolnictwa oraz zapomnianych odmian warzyw. Zaczęła rewolucję na Dolnym Śląsku, uprawiała urban farm we Wrocławiu i na dachu Stoczni Gdańskiej.reż. Bego Zubia Gallastegi / Hiszpania 2015Czy jest jakiś napój, który lepiej ugasi pragnienie w upalny dzień? Popularność cydru na całym świecie nieustannie rośnie. Film o baskijskich producentach i historii tego alkoholu będzie świetną okazją do przedstawienia tego, co najlepsze na Dolnym Śląsku: świetnych producentów cydru, degustacji i rozmowy z nimi.Co roku, od stycznia do kwietnia baskijscy producenci cydru przyciągają tysiące gości, z kraju i z całego świata. Wszyscy chcą poznać tutejsze kulinarne tradycje: spróbować klasycznego omleta, dorsza, czy serów, a także wypić cydr i brać udział w rytuale "txotx". To współczesne obyczaje, ale z bardzo głębokimi korzeniami. Napój alkoholowy z fermentowanych jabłek wytwarzano prawdopodobnie jeszcze przed naszą erą. Film śledzi historię cydru (głównie hiszpańską) i zabiera widza w fascynującą podróż: geograficzną, kulturalną, techologiczną i gastronomiczną, pełną niespodzianek. Opowieść, podana w lekki i bezpretensjonalny sposób naprawdę wciąga widza w świat cydrów.W spotkaniu po filmie wezmą udział: Henryk Nowakowski (Cydr Tradycyjny z Trzebnicy), Anna Zuber de Sas (Japko Cydr z Doliny Baryczy). Dyskusję poprowadzi Daria Pawlewska (KUKBUK).Degustacja: Henryk Nowakowski (Cydr Tradycyjny z Trzebnicy), Anna Zuber de Sas (Cydr z Doliny Baryczy)