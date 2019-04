ENEMEF: Maraton Antybohaterów 5 ZŁ TANIEJ!

Widzowie mają szansę zobaczyć w jedną noc najnowszą, premierową odsłonę bohatera z piekła rodem - Hellboy'a oraz dwie części filmu o najbardziej niepoważnym superbohaterze w historii kina - Deadpoolu. Lubisz dobrą akcję, świetne efekty i ostre żarty? Szykuj się, tej nocy będzie ogień! Oto pełny repertuar:

- HELLBOY - premierowo!

- DEADPOOL

- DEADPOOL 2

KOLEJNOŚĆ FILMÓW zostanie ustalona przez głosowanie na stronie www.enemef.pl

ENEMEF: Maraton Antybohaterów odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. (piątek) jednocześnie w 18 Multikinach w Polsce: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań 51, Poznań Malta, Rybnik, Rzeszów, Szczecin, Warszawa Targówek, Warszawa Ursynów, Warszawa Wola Park, Warszawa Złote Tarasy, Wrocław Pasaż Grunwaldzki, Zabrze.

Bilety w cenie od 30 do 39 zł są już do nabycia w kasach kina oraz na www.multikino.pl. Aby otrzymać specjalny KOD ZNIŻKOWY i kupić bilety o 5 zł taniej każdy, wystarczy zarejestrować się na https://enemef.pl/rejestracja - kod zniżkowy można wykorzystać online oraz w kasie kina aż do momentu rozpoczęcia maratonu.

Po więcej informacji, pełny cennik biletów itd. zapraszamy na www.enemef.pl. Na stronie można również:

- zapisać się do listy osób BEZPŁATNIE otrzymujących informacje o zbliżających się ENEMEFach mailem i/lub SMSem,

- otrzymać darmowy kod zniżkowy 5 zł do wykorzystania przy zakupie biletu online lub w kasie kina.

KONKURS!

Odpowiedz na pytanie: Kto jest twoim ulubionym antybohaterem i wygraj podwójna wejściówkę do kina na ENEMEF: Maraton Antybohaterów we Wrocławiu! Spośród najciekawszych odpowiedzi Redakcja wyłoni dwóch zwycięzców.

