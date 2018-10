Emerytury 2019. Waloryzacja o 3,26 proc. Mamy kwoty podwyżek! Kto dostanie najwięcej? ZUS wyliczył świadczenia

EMERYTURY 2019: ILE WYNIOSĄ

Wskaźnik waloryzacji, zaproponowany na 2019 rok wynosi 3,26 procent. Co się na niego składa? Jak informuje minister Elżbieta Rafalska, czynniki, które składają się na wskaźnik emerytury to: inflacja emerycka 102,6 realny wzrost wynagrodzeń, który jest prognozowany na 3,3%

Emerytury 2019: Co to oznacza w praktyce i co oznaczałoby wprowadzenie proponowanego wskaźnika waloryzacji? Najniższa emerytura wzrośnie o 33,57 zł, przeciętne świadczenie wzrośnie o 73,77 zł

Minimalna emerytura wzrośnie z 1029,80 zł do 1063,37 zł, co daje 904,67 zł na rękę.

Koszt przewidywanej waloryzacji emerytur w 2019 roku to 6 mld 860 mln złotych. Kwota jest znacznie wyższa niż tegoroczna waloryzacja. Jednak jak podkreśla minister Rafalska, jest to prognoza, aktualizowana w oparciu o rzeczywiste dane.

Przypomnijmy, że zarówno emerytury, tak samo renty, podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca.