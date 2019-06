Elżbieta Witek z Dolnego Śląska została szefem MSWiA. Jaka była jest polityczna droga? Przeczytaj!

Elżbieta Witek zastąpiła na stanowisku ministra spraw wewnętrznych Joachima Brudzińskiego. Przeczytaj, kim jest Elżbieta Witek...

Zamy już nazwiska nowych ministrów w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. W Pałacu Prezydenckim oficjalnie powołał ich prezydent Andrzej Duda. Jacek Sasin odebrał tekę wicepremiera, szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. Pochodząca z Dolnego Śląska Elżbieta Witek - ministra spraw wewnętrznych i administracji, zastępując Joachima Brudzińskiego. Marian Banaś został powołany na stanowisko ministra finansów, zastępując Teresę Czerwińską. Bożena Borys Szopa została ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, zastępując Elżbietę Rafalską. Dariusz Piontkowski to nowy minister edukacji narodowej, który zastąpił Annę Zalewską. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk i Michał Woś zostali powołani na stanowisko ministra - członka Rady Ministrów. Wszyscy ministrowie, z wyjątkiem Teresy Czerwińskiej, którzy zostali odwołani we wtorek przez prezydenta uzyskali mandaty posłów do Parlamentu Europejskiego. Elżbieta Witek drobna, ale wpływowa nauczycielka z Jawora Od chwili ogłoszenia wyników wyborów do parlamentu Europejskiego, na giełdzie nazwisk polityków, którzy mieliby zastąpić Joachima Brudzińskiego, jako najbardziej pewną wymieniano właśnie Elżbietę Witek. Co prawda mówiono też, że na drodze do nominacji może jej zagrozić Paweł Szefernaker – prawa ręka Brudzińskiego w resorcie, ale jak się okazało mocne poparcie ze strony byłej premier Beaty Szydło, a jeszcze bardziej przychylność Jarosława Kaczyńskiego przeważyły. Elżbieta Witek może nie spektakularnie, ale od lat budowała swoją pozycję w partii. Nie bez znaczenia była tu bardzo bliska współpraca z Adamem Lipińskim, bliskim współpracownikiem prezesa PiS i często człowiekiem do specjalnych poruczeń w partii.

Nowo upieczona szefowa resortu spraw wewnętrznych, pochodzi z Jawora w którym do 2006 roku pracowała jako nauczycielka i dyrektor w jednym z liceów. Z wykształcenia jest historykiem, a studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim. Politycznie zaangażowała się już w okresie pierwszej Solidarności, współtworząc oświatowe struktury związku w Jaworze. Na początku lat 90. daleko jej było do Porozumienia Centrum, politycznej poprzedniczki PiS, Witek zaangażowała się w działalność w Ruchu Obywatelskim Akcja Demokratyczna. ROAD współtworzyli między innymi Władysław Frasyniuk, Adam Michnik czy Henryk Wujec, zdeklarowani przeciwnicy obecnej ekipy rządzącej. Po rozwiązaniu ROAD część działaczy współtworzyła później Unię Wolności. Witek idzie inna drogą Elżbieta Witek wybrała inna drogę, w 2001 roku wstąpiła w szeregi Prawa i Sprawiedliwości. W 2001 roku po raz pierwszy ubiegała się o poselski mandat – bezskutecznie, za to rok później wybrano ją radną w Jaworze. Do Sejmu udało jej się dostać cztery lata później, kiedy to startowała w Legnicy z drugiego miejsca listy PiS - za Adamem Lipińskim. Sukces ten powtarzała w kolejnych wyborach: w 2007, 2011 i w 2015 roku. Współpraca z Lipińskim, a co za tym idzie zaufanie samego prezesa przyniosły efekt. Jeszcze w 2011 roku weszła w skład komitetu politycznego partii, a po zwycięskich dla PiS wyborach w 2015 roku, została prawą ręką premier Beaty Szydło, obejmując stanowisko ministra bez teki w jej rządzie, szefowej jej gabinetu politycznego i jednocześnie rzecznika prasowego Rady Ministrów. Tę funkcję sprawowała do stycznia 2016 roku by później zostać ministrem bez teki w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Jeżeli chodzi o majątek, to na tle innych polityków nie wyróżnia się niczym szczególnym. W jej zeszłorocznym oświadczeniu majątkowym czytamy, że na koncie odłożyła 10 tysięcy złotych. Jednak najważniejsza część jej majątku to 63 metrowe mieszkanie wycenione na 170 tysięcy złotych. Nowa minister jest też współwłaścicielką drugie mieszkania – spadek po teściach – wartego niewiele pona d 30 tysięcy złotych. Witek jeździ 18-to letnim mitsubishi - coltem i spłaca kredyt zaciągnięty na kupno mieszkania dla córki. Do spłaty pozostało jej jeszcze około 40 tysięcy złotych. Teraz Elżbieta Witek jako szefowa MSWiA będzie odpowiadać przede wszystkim za służby mundurowe: policję, straż pożarną, straż graniczną, ale też za zarządzanie kryzysowe. Jest drugą kobietą na tym stanowisku. Pierwszą była Teresa Piotrowska w rządzie Ewy Kopacz.

