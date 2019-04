Eliminacje do Przystanku Pol'and'Rock. Kwiat Jabłoni na Małej Scenie [ZDJĘCIA, FILM, WYNIKI]

Jury zdecydowało, że bezapelacyjnie miejsce na Małej Scenie dostanie zespół Kwiat Jabłoni. To grupa założona przez rodzeństwo, Jacka i Kasię Sienkiewicz. Mają już na koncie jeden album zatytułowany "Niemożliwe", a singiel "Dziś późno pójdę spać" ma już ponad 6 milionów wyświetleń na YouTubie.

Jurka Owsiaka i jury zauroczyła też muzyka zespołów Darmozjady i Kraków Street Band, a także wokal utalentowanej Zagi.

- Super, że kapele chcą grać. W miastach się dużo dzieje na co dzień. Ludzie chcą tutaj być, to jest najważniejsze. Budujemy festiwal Pol'and'Rock, kiedyś Woodstock, od wielu lat i ludzie znają tradycję. Tradycja jest rzeczą najważniejszą - mówi Jurek Owsiak. - To nie jest klub w centrum miasta. Tu nie wejdzie przypadkowy przechodzień. Ostatnie trzy kapele to rewelacja. Bardzo wysoki poziom w tym roku. Jeśli ktoś odpadnie, to jeszcze nic nie znaczy. Będzie nam bardzo miło, jeśli nam udowodni, że się myliliśmy.

Zapytaliśmy też Jurka Owsiaka o motywację po tym, jak cała Polska pokazała, że murem stoi za nim samym i za Orkiestrą.

- Jest dużo więcej motywacji, to prawda. Robimy dobrą robotę, coś pogodnego w narodzie, coś, co ma dobry przekaz. Robiąc festiwal, robimy chwilę oddechu. To jest chwila, a niechcący zrobiliśmy największy festiwal na świecie - mówi Jurek Owsiak. - Na festiwal przyjeżdżają ci, którzy rozumieją to, co robimy. Czujemy przyjaźń. Tutaj też przybijamy sobie piątki.

Gościem specjalnym był zespół Hope, który wniósł niesamowitą energię, a na koniec wystąpiła grupa Tabu. Dla Tabu był to także ostatni przystanek na ich trasie koncertowej.

Zobaczcie zdjęcia i film z koncertu, a także zapowiedź Jurka Owsiaka najbliższego festiwalu Pol'and'Rock.