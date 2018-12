Elektroniczne zwolnienia zalewają ZUS - 19 zwolnień na sekundę

Prawie 13 tysięcy zwolnień wpłynęło wczoraj (3 grudnia) do oddziałów ZUS na Dolnym Śląsku. To o całe 100 proc. więcej zwolnień niż wpływa każdego dnia od dolnośląskich lekarzy. Tylko 9 z nich to druki papierowe. W całym kraju w poniedziałek do systemu trafiło prawie 151 tys. zwolnień, zaledwie 161 z nich zostało wypisanych na papierze. A to oznacza, że 150 989 tys. osób nie musiało zanosić zwolnienia do swojego pracodawcy gdyż zostało ono wysłane do niego drogą elektroniczną.

Na Dolnym Śląsku w systemie ZUS pojawiło się w poniedziałek aż 12 876 eZLA. 6155 wpłynęło w Oddziale we Wrocławiu, 3886 w Wałbrzychu i 2835 w Legnicy.

- To ogromna liczba gdyż średnio każdego dnia wypływa do nas niecałe 6 tys. zwolnień, więc chwilami system był przeciążony. Zwiększyliśmy przepustowość i od tej pory nie notujemy większych problemów – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Od 1 grudnia ZUS honoruje wyłącznie zwolnienia wystawione w formie elektronicznej. Jak zapowiada rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku, konsultanci z zakładu będą kontaktowali się z każdym lekarzem, który wystawi papierowe zwolnienie po to żeby zdiagnozować przyczynę oraz udzielić pomocy w przejściu na zwolnienia elektroniczne.

- Od grudnia wystawianie papierowych zwolnień jest niezgodne z obowiązującym przepisami – zastrzega rzeczniczka.

Wpływ eZLA na Dolnym Śląsku (3.12.2018)

* Wrocław: 6155 (w tym 4 papierowe)

* Wałbrzych: 3886 (w tym 5 papierowych)

* Legnica: 2835 (0 papierowych)

W pierwszy weekend powszechnego obowiązywania nowego prawa, tj. 1 i 2 grudnia, lekarze w całej Polsce wystawili 10,7 tys. e-ZLA. Natomiast w poniedziałek, 3 grudnia system informatyczny ZUS obsłużył już prawie 151 tys. e-ZLA . Tym samym osiągnięty został pułap średniej liczby wystawionych zwolnień w dwa ostatnie poniedziałki listopada, kiedy to nastąpił już sezonowy wzrost zachorowań. Z tym, że wówczas w granicach 50-60 tys. zwolnień stanowiły zaświadczenia papierowe. Wczoraj najwięcej elektronicznych zwolnień wpłynęło z terenu działania oddziału ZUS w Gdańsku (ponad 7,6 tys.), Krakowie (ok. 6,5 tys.) i Wrocławiu (ok. 6155). Co istotne druków papierowych, które wczoraj wpłynęły do Zakładu, a które zostały wystawione wbrew obowiązującym przepisom, było jedynie 161. Niezwykle istotny jest wzrost liczby asystentów medycznych zgłoszonych do ogólnopolskiego rejestru. Dziś jest ich 7,1 tys., z czego 1,5 tys. dysponuje certyfikatem ZUS, który daje możliwość podpisywania e-zwolnień.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w związku z wejściem przepisów o powszechnym obowiązku korzystania z systemu e-zwolnień, Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (22 560 16 00) czynne jest od godziny 6.00 do 22.00.

Nieco statystyki

* Tylko 3 grudnia 4 221 lekarzy zdecydowało się wystawić swoje pierwsze e-ZLA,

* W całym kraju obecnie 68 753 lekarzy wystawia e-ZLA.

* W całym kraju 111 379 lekarzy ma założony swój profil PUE czyli może wystawiać eZLA.

Wystawione przez lekarza lub asystenta medycznego zwolnienie automatycznie jest przesyłane do ZUS i pracodawcy. Aby jednak trafiło do systemu informatycznego pracodawcy, musi on mieć założone konto płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli go jeszcze nie ma - warto by je założył. Dzięki temu pracownik nie będzie musiał pobierać wydruku elektronicznego zwolnienia lekarskiego i zawozić go do swojej firmy. Lekarz, który wystawia zwolnienie widzi w systemie czy pracodawca ma czy nie ma założony profilu na PUE ZUS., Jeśli nie ma wtedy zwolnienie drukuje i pacjent musi je zanieść do swojej firmy. Obowiązek posiadania konta na platformie elektronicznej ZUS mają wszystkie firmy, w których zatrudnionych jest więcej niż pięć osób, ale z takiego prawa mogą skorzystać wszyscy - zarówno pracodawcy jak i osoby fizyczne.

U W A G A

Każdy pacjent powinien pamiętać o tym, że jeżeli choruje a przestał być pracownikiem np. z powodu wygaśnięcia umowy zawartej na czas określony lub zakończenia terminu wypowiedzenia, czyli pobiera zasiłek już po ustaniu zatrudnienia, musi złożyć w ZUS osobny wniosek o wypłatę zasiłku. Sam elektroniczny wpływ zwolnienia do ZUS nie wystarczy by Zakład wypłacił pieniądze. Konieczne jest jeszcze złożenie wniosku w postaci formularza ZAS-53. Można zrobić to elektronicznie, jeśli mamy swoje indywidualne konto na platformie internetowej PUE ZUS. Nie jest do tego wymagany podpis elektroniczny a założenie konta jest bezpłatne. Dopóki wniosek nie wpłynie do ZUS, Zakład nie będzie wypłacał zasiłku chorobowego. Wnioski muszą także składać prowadzący działalność gospodarczą oraz osoby współpracujące a także duchowni i pracownicy podlegający polskim przepisom ubezpieczeniowym, ale pracujący dla zagranicznego pracodawcy, z siedzibą za granicą.