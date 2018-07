Elektroniczne Zakłady Naukowe już po raz kolejny biorą udział w projekcie Erasmus + – programie współfinansowanym przez Unię Europejską w dziedzinie edukacji i szkoleń młodzieży.

„Cześć, jestem Paulina , opowiem Wam o moim normalny "maltańskim" dniu. Od poniedziałku do piątku wstaję o godzinie siódmej rano, ale biorąc pod uwagę fakt, że kilku moich współtowarzyszy o tej godzinie musi być już w pracy, to jest to całkiem spory luksus. Poranna toaleta, najważniejszy posiłek dnia czyli śniadanie, kawa i wychodzę do pracy. Droga do firmy, w której odbywam praktykę zajmuje mi 25 minut pieszo lub 20 minut autobusem. Warto zaznaczyć, że komunikacja miejska na Malcie potrafi być bardzo zawodna ,dlatego znacznie przyjemniejsze w moim przypadku są spacery. Po drodze mijam ulicę, na której znajduje się mnóstwo salonów samochodowych, następnie skręcam i mijam piękny kościół Msida Parish i port dla jachtów . Ostatecznie wspinam się na wzgórze, i oto jest……….. firma w której pracuję - Untangled Media Limited. Jest to firma, która od 2010 roku zajmuje się hostingiem i tworzeniem stron internetowych. Jako pierwsze zadanie , otrzymałam wykonania przykładowej strony internetowej w celu weryfikacji moich umiejętności. Drugim zadaniem było stworzenie front-endu dla sklepu internetowego. Od czterech dni pracuję nad własnym projektem, stroną w stu procentach, od początku do końca przeze mnie zaplanowaną, zaprojektowaną i stworzoną. Aktualnie jestem na etapie kończenia strony domyślnej. Stworzyłam już logo mojej witryny, dobrałam obrazy i dopracowałam szczegóły. W razie jakichkolwiek problemów mogę zgłosić się do innych członków zespołu programistów, w którym pracuję. Są to młodzi ludzie, bardzo chętni do pomocy. Pracuję również z innym stażystą, Carlosem z Hiszpanii, który przyjechał tu na 3 miesiące. Wszyscy pracownicy w tej małej, ale prężnie działającej firmy są zawsze uśmiechnięci i pozytywnie nastawieni do życia. Naprawdę, mentalność Maltańczyków jest niesamowicie zadziwiająca. Biuro, w którym pracuję jest nowoczesne, piękne i schludne - praca w takim miejscu to niewątpliwa przyjemność. O godzinie trzynastej mam przerwę na lunch, podczas której odpoczywam i rozmawiam ze współpracownikami, a także dowiaduję się od nich, które miejsca na wyspie warto odwiedzić. Potem znów praca, praca, praca i tak do siedemnastej. Kiedy kończę pracę , wracam do domu lub wybieram się na zwiedzanie wyspy. Jak każdy tutaj, z utęsknieniem czekam na piątek zwiastujący dwa dni możliwości eksploracji przepięknej Malty. Wspaniały czas, spełniająca praca - praktyki zagraniczne to coś, na co warto było pracować dwa i pół roku. Do zobaczenia w Polsce." - to relacja Pauliny, która uczestniczy w projekcie Erasmus +.Elektroniczne Zakłady Naukowe już po raz kolejny biorą udział w projekcie Erasmus + – programie współfinansowanym przez Unię Europejską w dziedzinie edukacji i szkoleń młodzieży. W tym roku wzięło w nim udział 46 uczniów ,którzy swoje praktyki odbywali w 3 krajach : na Malcie, w Hiszpanii i we Włoszech. Program pozwala na współpracę z małymi i dużymi przedsiębiorcami i firmami, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają doświadczenie zawodowe , poznają warunki pracy poza granicami naszego kraju.Pobyt w różnych zakątkach Europy jest nowym wyzwaniem, okazją do zapoznania się z rynkiem pracy, a kontakt z ludźmi innych narodowości , praca z nimi ,wymiana doświadczeń pozwala nabywać nowych umiejętności , doskonalić język obcy , promować szkołę .Program Erasmus + to nie tylko rozwój zawodowy, to obcowanie z kulturą, zwyczajami i stylem pracy w Hiszpanii, Włoszech i na Malcie. Uczniowie wracają z praktyk zadowoleni, bardziej pewni siebie, tolerancyjni, kreatywni i zdolni do szybszego rozwiązywania problemów. To cechy, które pracodawcy cenią najbardziej.Ciepłe przyjęcie naszych uczniów , bardzo dobre opinie o ich zaangażowaniu , sumienności w pracy oraz propozycje pracy w czasie wakacji, to nowe możliwości dla młodego człowieka . Zarówno w tymjak i w zeszłym roku uczniowie Elektronicznych Zakładów Naukowych otrzymali oferty pracy z firmy, w której odbywali staż. Już podczas tegorocznych wakacji wrócą na Maltę i do Saragossy aby kontynuować swój rozwój zawodowy. Program poza zapewnieniem środków do życia oraz miejsc pracy zadbał również o możliwość zwiedzania malowniczych miejsc, dzięki czemu uczniowie zobaczyli takie miejsca jak port zwany Wielkim Portem na Malcie czy przepiękna Florencję, Barcelonę oraz starą stolicę Malty MdinęMłodzież naszej szkoły chciałaby kontynuować udział w projekcie , ponieważ widzi jak cenne jest doświadczenie zdobywanie w trakcie realizacji programu.