Prądu możenie być pod następującymi adresami w godzinach:



07:00-16:00

Śródmieście: Roentgena od 2 do 12 parzyste.

Fabryczna: Żwirki i Wigury, Kwiatkowskiego 3, Mokronoska 12.

07:00-18:00

Fabryczna: Porębska od 13 do 137 i od 30 do 168, Miłkowska od 1 do 3 i od 2 do 4, Jagniątkowska od 1 do 3 i 2, Starogajowa od 1 do 7 i od 2 do 8, Głuszycka, Boguszowska od 1 do 15 i od 2 do 22, Kosmonautów od Starogajowej do Boguszowskiej po stronie numerów nieparzystych.