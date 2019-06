Dziś stawiamy na Pacjenta, nie petenta…

Protesty lekarzy i pielęgniarek, zadłużone szpitale i gigantyczne kolejki oczekujących pacjentów.

Tak wygląda codzienność służba zdrowia ?

MG. Trzeba bardzo wyraźnie odróżnić państwową służbę zdrowia, od placówek prywatnych. O ile w szpitalach i przychodniach publicznych, braki kadrowe i deficyt środków finansowych są widoczne na każdym kroku, to sytuacja ośrodków, które nie są finansowane z budżetu centralnego, ma się zupełnie inaczej. Rzecz jasna, w placówkach publicznych pracuje doskonały personel. Świetni lekarze wykonujący swoją pracę najlepiej jak to możliwe. A jednak różnice, widać gołym okiem.

Najważniejsza z nich polega na tym, że o ile np. na wizytę u ortopedy czy chirurga w przychodni państwowej, trzeba czekać nawet kilka miesięcy, to w naszym Centrum Medycznym ArsMedis, zapewniamy dostępność specjalistów w zasadzie od ręki. W okresach urlopowych, lub przy dużym obłożeniu termin oczekiwania wynosi 2-3 dni. Wszystko to w bardzo przystępnych cenach i przy użyciu najnowszych technologii medycznych. Mam na myśli nie tylko ultranowoczesną aparaturę, ale również najlepszych specjalistów - lekarzy którzy stal podnoszą swoje kwalifikacje w najlepszych centrach medycznych na świecie.

No właśnie. Czy w Polsce pacjenci, mają szansę na dostęp do nowoczesnej medycyny?

ŁG. Współczesna medycyna coraz częściej poszukuje prawdziwego źródła choroby, nie skupiając się wyłącznie na leczeniu objawów. Wykorzystuje się do tego nowoczesną technologię i coraz bardziej zaawansowane narzędzia diagnostyczne. Co ważne, rozwijają się również nowoczesne dziedziny medycyny. Jedną z nich jest OSTEOPATIA, czyli LECZENIE BÓLU. W ArsMedis prowadzę poradnię, w której staram się ulżyć pacjentom. Co ciekawe, wielu z nich, po wizycie u nas, pozbywa się dolegliwości, których wcześniejsze bezskutecznie leczenie trwało całe lata. My jesteśmy skuteczni, ponieważ ból, który jest związany z chorobą, postrzegamy jako zjawisko, które samo w sobie także wymaga leczenia. Jest to taki najwyższy sygnał ostrzegawczy w chorobie. Zupełnie jak czubek góry lodowej, to właśnie ból jest widoczny dla człowieka, podczas gdy cała reszta choroby - stanowiąca prawdziwą składową - znajduje się pod wodą. Jeśli zatem spojrzymy na ból jak na zjawisko chorobowe, a nie tylko jak na objaw, możemy pomyśleć o jego leczeniu.

Zatem ból, jako taki, można leczyć?

ŁG. Oczywiście. Osteopatia to sposób naturalnego leczenia człowieka, bez konieczności podawania farmaceutyków. Nasze ciała produkują wszystkie potrzebne substancje, aby móc powrócić do zdrowia, a potem trwale w nim przebywać. To co wyróżnia podejście osteopatów do rozwiązania problemów zdrowotnych pacjentów korzystających z ich pomocy to spojrzenie tzw holistyczne (czyli całościowe).

Człowiek jest jednością i jako taki powinien być leczony.

To kluczowa zasada przestrzegana przez osteopatów.

Jednak żeby ją stosować należy zgłębić główne nauki medyczne anatomię, biomechanikę, fizjologię, biochemię, endokrynologię, neurologię, gastrologię, sposoby żywienia i inne - oraz stosować je w praktyce. Praca osteopaty polega na usunięciu wszelkich barier, które ciało z jakiś konkretnych przyczyn wytworzyło, a przez które nie może wrócić do homeostazy, hemodynamiki - czy po prostu równowagi. Jeśli je usuniemy ciało zaczyna wykorzystywać swoje pokłady regeneracyjne i powraca do zdrowia.

Głównym obszarem zainteresowanie osteopatów jest układ ruch, układ nerwowy, krwionośny, pokarmowy, czaszkowo krzyżowy. Specyficznie zaprojektowane techniki manualne do pracy z każdym z tych układów zapewnia usunięcie dysfunkcji z ciała i powrót do zdrowia.

Ale są przecież takie objawy, które powodują poważne zmiany chorobowe w naszym ciele i niezbędna jest interwencja, czasem nawet zabieg chirurgiczny.

MG. Tak, rzecz jasna - medycyna klasyczna to podstawa diagnostyki i leczenia poważnych schorzeń. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że dzięki postępowi w medycynie, nie zawsze musimy poddawać się skomplikowanym zabiegom operacyjnym. Wiążą się one z długotrwałym okresem rekonwalescencji i są sporym obciążeniem zwłaszcza dla osób starszych.

Jest już cały szereg nowatorskich metod, również w chirurgii, które stały się znacząco mniej inwazyjne.

W miejsce skalpela wykorzystujemy urządzenia laparoskopowe, dzięki którym możemy prowadzić zabieg wewnętrzny przez mikroskopijne nacięcie na skórze. Doszliśmy do etapu w którym nieoperacyjnie można leczyć schorzenia hemoroidów, czy choroby żylaków.

Małoinwazyjne leczenie żylaków ? – to brzmi jak fantazja, szczególnie dla Pań które latem chciałyby założyć sukienkę i opalić nogi...

MG. Żylaki kończyn dolnych, to spory problem i nie tylko dla Pań, choć faktycznie częściej chorują kobiety. Mówimy o schorzeniach, które należą do najbardziej rozpowszechnionych chorób wśród dorosłych. Ocenia się, że jest nią dotkniętych 20-50% dorosłej populacji. Rozwojowi choroby sprzyja długotrwałe przebywanie w pozycji stojącej lub siedzącej, przebyta zakrzepica żył powierzchownych lub głębokich, liczne ciąże, podeszły wiek, zaparcia, uporczywy kaszel, otyłość. W miarę postępu choroby pojawiają się: uczucie ciężkości i zmęczenia nóg, obrzęki stóp i goleni, bóle kończyn, przebarwienia skóry i inne. Następstwem nieleczonych żylaków kończyn dolnych, jest zwykle przewlekła niewydolność żylna, mogąca z czasem doprowadzić do powstania znacznych obrzęków, zmian troficznych i owrzodzeń żylnych.

Żylaki mogą być przyczyną groźnej dla życia zatorowości płucnej.

A wtedy operacje są więc niezbędne ? A na to trzeba czekać latami...

MG. Nie trzeba. Na pewno nie w klinice ArsMedis, gdzie zapewniamy bardzo sprawne leczenie, a nawet gdy niezbędny jest zabieg, to odbywa się on bez bólu i małoinwazyjnie. Tu również jesteśmy liderem.

Choć rzeczywiście, nie jest to powszechne. W wielu ośrodkach, jeszcze do tej pory najczęściej wykonywanym zabiegiem jest operacja tradycyjna, przy użyciu narzędzi chirurgicznych, czyli usunięcie całej żyły wraz z żylakami z nacięć w pachwinie i powyżej stopy. Zabieg tradycyjny wykonywany jest w szpitalu, gdzie Pacjent przebywa przez kilka dni. Po operacji leży w łóżku przez kilka godzin, a na ciele pozostają pozostają blizny. Nie są to dla chorego komfortowe warunki!

W Centrum Medycznym ArsMedis dzięki postępowi w medycynie oferujemy pacjentom zabieg przy użyciu lasera lub tzw metodą klejenia.

Operacja laserowa żylaków kończyn dolnych jest traktowana jako zabieg ambulatoryjny i doskonale sprawdza się w leczeniu. Pacjent jest operowany techniką małoinwazyjną, samodzielnie wstaje ze stołu operacyjnego i bezpośrednio po zabiegu spaceruje. Po godzinie może bezpiecznie udać się do domu. Zabieg ten zmniejsza znacznie ryzyko powikłań i cechuje się wyższą skutecznością w stosunku do metody tradycyjnej. Stosujemy nowoczesne znieczulenie krótkotrwałe dożylne oraz miejscowe. Zabieg jest praktycznie bezbolesny.

Panie doktorze, gdzie można Was spotkać ?

O nowoczesnych metodach leczenia, będziemy rozmawiać podczas Forum Seniora. Natomiast szczegółowych konsultacji, można zasięgnąć w naszym centrum medycznym ArsMedis, we Wrocławiu przy ul Wyszyńskiego 110.

Nowoczesna medycyna ma wiele twarzy. Lecz naszym najważniejszym celem jest dobro pacjenta, postrzegane przez pryzmat leczenia szybkiego, skutecznego i bezbolesnego.

Dlatego mottem naszej kliniki jest „ArsMedis – Z nami nie boli”.

