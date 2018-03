(© Grzegorz Olkowski, Polska Press)

DZIEŃ KOBIET 2018. Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. To święto, które obchodzone jest od 1910 roku. Kiedyś kojarzone z rajstopami i goździkami, dziś przybrało nieco inną formę. Ale przecież każdy dzień jest dobry, by złożyć życzenia kobietom, które szanujemy, uwielbiamy i chcemy, by były ważną częścią naszego życia.

DZIEŃ KOBIET 2018



Dzień Kobiet ustanowili przedstawiciele Socjalistycznej Partii Ameryki, w naszym kraju obchodzony jest dopiero od 1993 roku, ale i tak jest to bardzo popularne święto. W latach 90. z tej okazji kupowało się goździki lub rajstopy, dzisiaj sklepy prześcigają się w pomysłach na prezenty.



Dzień Kobiet to oficjalne święto w wielu krajach, takich jak Albania, Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Burkina Faso, Kamerun, Chiny, Kuba, Laos, Kazachstan, Kirgistan, Macedonia, Mołdawia, Mongolia, Czarnogóra, Rumunia, Rosja, Serbia, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam, Włochy, a nawet Zambia. Jest to oficjalne święto także w Polsce.



DZIEŃ KOBIET 2018. ŻYCZENIA, ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET



Z bukietem róż nie mogę przyjść,

by złożyć Ci życzenia,

więc wyzywam los i proszę go,

by spełnił Twe marzenia.



Z okazji Dnia Kobiet

Kochanie życzę Ci:

szczęścia, zdrowia, pomyślności,

samych w życiu chwil radości,

żadnych smutków, trudów, łez,

niech się spełni to, co chcesz!



Tyle spokoju, ile tylko potrzebujesz,

tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne,

tyle szczęścia, abyś nie oszalała z nadmiaru,

zaś miłości ponad wszystko

życzy …



Paris, London, Miami, New York, Ibiza...

Tego Ci życzę, odkrywania co dzień nowego,

coraz to piękniejszego świata

i życia wśród sprzyjających twoim marzeniom ludzi,

o których ja się zaliczam pisząc tego smsa z głowy pełnej pięknych uczuć dla Ciebie,

na zawsze pamiętający ...



DZIEŃ KOBIET 2018. ŚMIESZNE ŻYCZENIA



Pragnę życzyć mojej Pani,

by zawsze miała cztery zwierzęta:

norkę na ramionach,

jaguara w garażu,

lwa w łóżku

i osła, który by za to wszystko płacił!



Domku z okiennicami,

fury z mocnymi zderzakami,

perfum bez liku,

pieniędzy pliku i samej słodyczy

Twój mężczyzna Ci życzy.



Twoim planom - sukcesu,

Twym życzeniom - spełnienia,

A dzisiejszego wieczoru -

Seksu aż do znudzenia

Z gościem przystojnym i miłym,

Inteligentnym do tego,

Lecz pewnie się zastanawiasz:

"Ach gdzie ja znajdę takiego?"

Więc na to Twoje pytanie

Mam już gotową odpowiedź:

On przed chwileczką Ci przesłał

Życzenia z okazji Dnia Kobiet!



DZIEŃ KOBIET 2018. ŻYCZENIA DLA DZIEWCZYNY



Życzę Ci kotku:

Doskonałości w każdym calu

Byś nigdy nie czuła smutku i żalu

Poczuła miłość w pełni smaku

I największej jego sile ataku

Uśmiechu na twarzy przez cały rok

Byś do marzeń miała tylko drogi krok

Aby na Twe zakupy pieniądze rosły nisko na drzewie

A książę z bajki zbierał je dla Ciebie :)

W tym szczególnym dniu życzę Ci wszystkiego co pragnie Twoje serce

I żeby to nie był tylko zwykły list w szklanej butelce…



Skromny pierścień na dłoni, mówi dobrze o niej,

włosy gładko ułożone, dla mych rąk stworzone,

usta - niespokojne, gdy moich czuje dotyk.

Kobieta - najsilniejszy narkotyk.



Jesteś Kobietą mego życia, jesteś Kobietą moich marzeń.

Długa droga do zdobycia, gdy o Tobie wszyscy marzą.

Wplatam palce w Twoje najdelikatniejsze dłonie,

przychodzę co dzień by, ugasić serce, co płonie. I nie mogę zapomnieć o Tobie,

ja bez Ciebie nic nie zrobię!



