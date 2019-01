Dziś 14 ulic bez prądu we Wrocławiu i w Bielanach Wr. [LISTA]

Wyłączenia prądu są możliwe w godzinach 7 – 16 pod następującymi adresami:

Fabryczna: Nowodworska od 40 do 76 parzyste, Gubińska od 12 do 14 parzyste, Wojrowicka od 41 do 47 nieparzyste, Krośnieńska, Grodecka.

Psie Pole: Kuropatwia od 1 do 9 i od 2 do 10.

Bielany Wrocławskie: Atramentowa od 9 do 13 i od 12 do 14.

Krzyki: Ślężna od 151 do 175, od 136 do 146 i od 160 do 164, Jaworowa od 39 do 45 nieparzyste, Brossa od 1 do 7 nieparzyste, Kobierzycka od 19 do 25 i od 18 do 26 oraz dz.4/6, Karkonoska od Mostu Partynickiego do miejscowości Bielany Wrocławskie wraz z ogródkami działkowymi.

Stare Miasto: Komandorska od 2 do 4d parzyste, Piłsudskiego od 75 do 79 nieparzyste.