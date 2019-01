Dziś 12 ulic bez prądu w centrum i na Żernikach [LISTA]

W piątek, 19 października prądu nie będzie przy 12 ulicach w centrum Wrocławia i na Żernikach. Wyłączeń mogą się spodziewać mieszkańcy następujących ulic: pl. Orląt Lwowskich z wyjątkiem 1 i od 20 do 20e, Sokolnicza od 1 do 5 i od 2 do 10, Nabycińska, Robotnicza 1, Podwale od 15 do 25 i od 16 do 26, Ziemowita z wyjątkiem od 1 do 9, Braniborska od 9 do 49 nieparzyste, Dobra, Legnicka 26 oraz Gdacjusza od 19 do 51 i od 20 do 60, Ketlinga, Berberysowa od 69 do 75 nieparzyste. Przerwy w dostawie energii planowane są w godzinach 7 - 16.