Dzik jest dziki, dzik jest zły? Gdzie tam! Dzik lubi się bawić... w piaskownicy!

Jeśli tym razem zwierzęta uda się odłowić, zostaną poddane kilkudniowej obserwacji.

Zdaniem Tomasza Grabińskiego z Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Kątna problemem nie jest samo odłowienie dzików lub innych zwierząt, które podejdą do miasta, tylko powstrzymanie ich, aby później nie wracały.

- Osobnik, który nauczył się bliskości człowieka i "polowania" w śmietniku, zawsze znajdzie sobie drogę do tego, czy innego miasta, albo wsi. Takie zwierzę nie może wrócić do lasu i do końca życia musi już przebywać na zamkniętym terenie - tłumaczy Grabiński.